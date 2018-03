Riyad Mahrez è uno dei calciatori più ambiti del calciomercato. L’attaccante algerino non è soddisfatto della sua stagione al Leicester e il mancato approdo alla Roma la scorsa estate e al Manchester City e al Liverpool quest'inverno hanno acuito il suo malessere. Nonostante le dieci reti e i dieci assist in 31 partite la maglia delle Foxes sembra stargli stretta e una sua partenza la prossima estate sembra quasi certa. Mahrez la scorsa estate aveva detto sì alla società giallorossa ma dopo oltre un mese di trattativa non è arrivato l'accordo con il Leicester per quaranta milioni con un pagamento differito e proprio sulle modalità il club inglese non è stato d’accordo.

L'esterno offensivo, uno dei protagonisti della cavalcata del Leicester di Claudio Ranieri verso il sorprendente titolo, è rimasto controvoglia nella squadra delle Midlands Orientali e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: il Leicester è ottavo in Premier League, fuori da tutte le coppe internazionali e con una continuità davvero altalenante che ha ridotto la visibilità per un giocatore ambizioso come l’attaccante algerino che a ventisette anni ha voglia di raggiungere la definitiva consacrazione nel calcio che conta.

Il giallo del ritiro e l'attacco hacker

"Dopo l’ultimo consulto con i medici ho deciso di stare lontano dal calcio". Così si apre l’ultimo post sul profilo ufficiale di Facebook del giocatore algerino che ha annunciato l’addio al calcio a soli 27 anni ma è stato vittima di un attacco di hacker. L'account del giocatore, secondo quanto riportato nelle ultime ore il Leicester Mercury ed altre autorevoli fonti inglesi, sarebbe stato hackerato, a differenza della pagina Twitter dove infatti non è stato postato nessun messaggio. Non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del club inglese.