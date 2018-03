Ryiad Mahrez si ritira dal calcio a soli 27 anni per problemi di salute. Questo parrebbe dall'ultimo post pubblicato dal giocatore sul proprio profilo ufficiale di Facebook dove ringrazia e saluta annunciando l'addio al pallone senza entrare nei dettagli. Un fulmine a ciel sereno per il giocatore di origini algerine oggi al Leicester. Ma potrebbe trattarsi di una ‘fake news', di un post non scritto dal diretto interessato.

Finzione o realtà?

Il rischio hackers

Molti, in queste ore in cui mancano conferme o smentite, puntano il dito su probabili hackers che sarebbero entrati nel profilo del giocatore postando la falsa notizia. Che avrebbe del clamoroso e che sarebbe – in caso – di frode – di pessimo gusto in questo momento. Proprio quando il calcio italiano – e non solo – piange la scomparsa di Davide Astori, deceduto per cause naturali sabato notte a soli 31 anni.

Il ritiro a 27 anni

Comunque finirà questa storia, sarà una storia davvero triste. Se Mahrez dovesse davvero ritirarsi dal calcio giocato per problemi di salute, sarebbe una notizia tremenda per il giocatore, l'uomo ma anche per l'intero movimento sportivo internazionale. Che perderebbe un talento puro e che riaprirebbe la delicata tematica dei controlli e delle condizioni fisiche degli sportivi professionisti.

Il post apparso sul profilo

Sulla scia del dramma di Astori

Se invece, come molti credono, dovesse trattarsi di uno scherzo, per tempistica e contenuto sarebbe di pessimo gusto visto quanto accaduto a Udine al capitano della Fiorentina Davide Astori, pianto da tutto il calcio italiano e internazionale.

Fatto sta che ad oggi, sul profilo ufficiale di Ryiad Mahrez è comparso quanto segue

Dopo l'ultimo consulto con i medici ho deciso di stare lontano dal calcio. Ora che il mio tempo come giocatore finisce vorrei dire poche parole: voglio ringraziare tutti per il sostegno e la gentilezza che mi avete dimostrato, sarete sempre nel mio cuore

Silenzio assoluto

Nessuno ha commentato quanto scritto, nessuno ha rettificato o smentito. Nessuno ha cancellato il post che si trova sul profilo ufficiale del giocatore sul social network più diffuso e seguito, Facebook. Il dubbio rimane ma anche la preoccupazione. Se venisse confermata la notizia prenderebbe un altro senso anche questo ultimo periodo di Mahrez che dallo scorso febbraio non si è più allenato con il Leicester.

Le tensioni tra Mahrez e il Leicester

Ufficialmente tra club e giocatore sarebbe scoppiata la guerra per la mancata cessione a gennaio del giocatore che aveva chiesto di partire. Con la società che avrebbe rifiutato qualsiasi offerta costringendolo a rimanere tra le Volpi. Da qui, tantissime speculazioni sul futuro dell'algerino e sull'atteggiamento del club. Ma se dietro si celassero motivazioni differenti, come le condizioni precarie di salute, tutto assumerebbe una forma (e una sostanza) diversa.