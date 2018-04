Mané, Dybala, Salah. Pazzesco ma è il tridente che il Liverpool ha in mente per rinforzare la squadra di Jurgen Klopp, renderla competitiva abbastanza da puntare alla vittoria della Premier League, spezzare il monopolio di Manchester, relegare in un cantuccio Guardiola e il suo tiki-taka (di cui il manager tedesco è la bestia nera), farsi largo in Europa al tavolo delle grandi che sgomitano per la Champions. I Reds sono tornati ai livelli di un tempo, non hanno più alcuna intenzione di recitare (solo) il ruolo di illustri comprimari e soprattutto dispongono di risorse economiche tali da permettersi anche il lusso di mettere in agenda una trattativa costosa per strappare la Joya alla Juventus.

Quanto sarebbero disposti a offrire dal Merseyside per l'argentino? E' il tabloid inglese ‘The Sun' a rivelare le cifre di un'offerta che potrebbe essere formulata con decisione nelle prossime settimane: 90 milioni di sterline, circa 104 milioni di euro. Ovvero, la maggiore parte della somma incassata a gennaio per la cessione di Coutinho al Barcellona. Il possibilo arrivo dell'ex rosanero, però, è visto in duplice veste: sia come pedina da innestare in un attacco da rendere più devastante, sia come eventuale alternativa alla partenza di Salah (che il Liverpool non vuole vendere) finito nel mirino anzitutto del Real Madrid.

in foto: La scheda di Paulo Dybala comprensiva del rendimento in stagione (fonte whoscored.com)

La stagione di Paulo Dybala. Il trend ha fatto registrare alti e bassi considerati sia il rendimento in Serie A sia quello in Champions. E' nel campionato italiano che il suo rating è arrivato a toccare quota 7.91 (forte dei 21 gol e dei 4 assist a referto in 1858 minuti giocati) mentre in Europa non va oltre il 6.86 (1 gol, 661 minuti disputati), complice anche l'espulsione nell'andata dei quarti di finale di Champions contro il Real a Torino (episodio che lo ha escluso dal ritorno a Madrid). La Joya è in vendita? La Juve non ha manifestato questa intenzione ma nella lunga estate calda del Mondiale (con l'ex rosanero ancora non certo di far parte della Seleccion) può accadere di tutto, in particolare di fronte a cifre a tre zeri.