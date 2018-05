La partita contro il Crotone, che chiuderà il campionato del Napoli di Maurizio Sarri, sarà l'ultima da giocatore partenopeo di Pepe Reina. Dalla prossima stagione, la formazione campana avrà infatti un nuovo portiere che uscirà fuori da una ristretta rosa di nomi selezionati da Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis. Secondo le ultime notizie, relative alle trattative di calciomercato della società azzurra, in "pole position" ci sarebbe Rui Patricio: 30enne portiere dello Sporting Lisbona.

Dopo le parole del presidente del Napoli, che ha confermato il suo gradimento ed un primo incontro con l'entourage del giocatore, dal Portogallo sono arrivate anche le indiscrezioni circa un presunto contatto tra Rui Patricio e il connazionale Mario Rui. Secondo il quotidiano "A Bola", il portiere avrebbe infatti chiamato il difensore del Napoli per chiedere consiglio e altre informazioni.

I consigli di Mario Rui e la richiesta dello Sporting Lisbona

Tramite Mario Rui, il numero uno dello Sporting Lisbona avrebbe avuto rassicurazioni sulla città e soprattutto sul club napoletano (presidente, strutture e campo d'allenamento). Informazioni che Rui Patricio avrebbe accolto con favore e con piena soddisfazione, a pochi giorni dal possibile incontro decisivo per il suo trasferimento.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è dunque pronto per l'assalto finale, e presto potrebbe presentare un'offerta da 20 milioni per il cartellino del portiere. Una proposta che rischia però di non soddisfare il club lusitano: irritato anche per l’inserimento nella trattativa del super procuratore Jorge Mendes. Secondo voci rimbalzate dal Portogallo, per convincere il presidente dello Sporting Lisbona a sedersi al tavolo della trattativa ci vorrebbero almeno 35 milioni di euro.