Roberto Inglese, 27 anni, nel mirino dell'Atalanta. Le ultime notizie di calciomercato rilanciate da Sky Sport raccontano dell'interesse da parte dei nerazzurri per la punta del Parma (ma di proprietà del Napoli che ha tenuto per sé il diritto di contro-riscatto) e alimentano il sospetto che nella prossima estate Duvan Zapata possa lasciare il club orobico (il colombiano è stato accostato all'Inter). Quanto è disposta a offrire la Dea? Circa 18 milioni di euro da mettere sul piatto degli azzurri con i quali l'ex attaccante del Chievo non ha mai debuttato preferendo una squadra nella quale poteva essere sicuro di giocare con maggiore continuità tant'è che in Emilia sembra aver trovato la giusta dimensione: 16 presenze, 6 gol, 1 assist sono un buon bottino e rappresentano lo score raccolto finora.

Quanto vale? Molto dipenderà da come arriverà a fine stagione e con quale numero di reti considerato che quella di De Laurentiis è bottega cara e difficilmente si priverà di Inglese (contratto fino al 2022) a una cifra inferiore ai 20 milioni. Da Bergamo, però, ci provano nonostante la volontà del Napoli sia lasciare il giocatore a Parma fino a termine del campionato (anche in caso di eventuale cessione a gennaio).

E Zapata? Il colombiano s'è imposto all'attenzione di tifosi e addetti ai lavori grazie all'ottimo rendimento avuto finora. E' dal mese di dicembre in poi che ha ingranato le marce alte segnando con straordinaria continuità fino ad agganciare in vetta alla classifica marcatori Cristiano Ronaldo (a quota 14 gol). Quante reti ha realizzato nel complesso? Sono 17 i centri su 27 gare giocate nel complesso (comprese preliminari di Europa League e Coppa Italia). Nel luglio del 2018 il Napoli lo ha ceduto per 17 milioni alla Sampdoria che lo ha girato in prestito ai bergamaschi e la sua quotazione di mercato attuale ha già superato l'asticella dei 20 milioni.