Ben 7 scudetti di fila vinti tra la gestione Conte e quella targata Massimiliano Allegri. Tante gioie ma una sola amarezza: non aver vinto la Champions League. E’ stata ad un passo la Juventus dal raggiungerla e per ben due volte la finale, contro Barcellona e Real Madrid, ha girato le spalle ai bianconeri che sono ancora con la l’amaro in bocca per non essere ancora riusciti ad alzare quella coppa dalle grandi orecchie. Quella vista fino ad oggi, è sembrata essere, ovviamente, una delle rose più competitive mai viste prima in Italia, ma non in Europa. Tanti sono stati allora i calciatori acquistati e ceduti proprio per mettersi al pari dei vari top club e puntare alla vittoria della Champions.

Dopo 7 anni però, sembra essere davvero finito un ciclo, sia tecnico che dal punto di vista dei calciatori. E così la dirigenza bianconera, con in primis Marotta e Paratici, stanno pensando di mutare radicalmente tecnico, modulo e calciatori capaci di potersi adattare in qualsiasi ruolo e posizione di campo. Dagli arrivi scontati di Caldara e Spinazzola, alla bomba di mercato che riguarda l’interessamento della Juventus nei confronti di Kalidou Koulibaly del Napoli. Si parla tanto anche di Martial e di Milinkovic-Savic, ma non solo. Vediamo dunque 5 formazioni con cui la Juventus potrebbe cominciare la prossima annata.

Il 3-4-3 con Caldara leader

Nella Juventus del futuro c’è sicuramente da sistemare una difesa che ad oggi, soprattutto nel finale di stagione, nonostante la vittoria della Coppa Italia contro il Milan, ha messo in luce tantissime lacune. Uomini da cambiare dunque ed esperienza da affiancare a giovani come Mattia Caldara. Già, perchè proprio l’attuale centrale difensivo dell’Atalanta, sarà il primo acquisto ufficiale della squadra bianconera che con lui al centro della retroguardia, potrebbe anche azzardare un pacchetto arretrato a 3 proprio come lo stesso Caldara gioca con Gasperini tra le fila dei bergamaschi.

in foto: La Juventus schierata in un 3–4–3 (Buildlineup)

Si, ma chi al suo fianco? Non avendo ancora, ufficialmente, sondato centrali, è ipotizzabile l’impiego di Rugani e Benatia che però, a vederli, non sembrano dare tantissime garanzie. Meglio concentrarsi in questo 3-4-3, ai due esterni, come Bellerin a destra e Darmian a sinistra che sembrano al momento i nomi più caldi per sostituire i sicuri partenti Asamoah e Lichtsteiner.

Koulibaly leader nel 4-3-3 di partenza

Ma allora la Juventus su quale profilo potrebbe virare per poter rinforzare il proprio pacchetto arretrato di difesa visti gli ultimi acciacchi di Barzagli e Chiellini e i diversi black out di Benatia? Ecco, potrebbe essere un’estate caldissima in questo senso perchè Marotta e Paratici potrebbero sferrare un colpo alla Higuain scippando al Napoli l’ennesimo campione. In questo caso si potrebbe trattare di Kalidou Koulibaly, si, proprio lui, colui il quale ha fatto sognare Napoli per una settimana con quel gol alla Juventus nello scontro diretto prima della sconfitta di Firenze e il pari con il Torino che ha praticamente consegnato il tricolore ai bianconeri.

in foto: La Juventus schierata in un 4–3–3 (Buildlineup)

Koulibaly, al contrario di Higuain, non ha una clausola rescissoria all'interno del proprio contratto, che scade il 30 giugno del 2021 e promette 2 milioni di euro netti a stagione. Sarà tutto da vedere ma ciò che è certo è che in questo 4-3-3 molto ‘alla Sarri’, ci sarebbe spazio a centrocampo all’altro sicuro acquisto come Emre Can al fianco del sogno Milinkovic-Savic con Pjanic a completare il reparto.

Milinkovic-Savic perno di un centrocampo stellare

E allora come si potrebbe pensare di inserire all’interno di una sistema di gioco ideale, un colosso come Milinkovic-Savic? Quando hai il serbo in rosa, qualunque esso sia l’allenatore della Juventus il prossimo anno, una sistemazione in campo a questo fenomeno della Lazio si trova comunque. E allora in un possibile 3-5-2 formato da Caldara, Koulibaly e Rugani in difesa, il serbo sarebbe schierato lì nel mezzo sempre con Emre Can e l’inamovibile Pjanic con Bellerin e Douglas Costa sugli esterni e con l’HD, formato da Higuain e Dybala a completare il reparto.

in foto: La Juventus schierata in un 3–5–2 (Buildlineup)

Certo, bisognerà capire benissimo quale sarà davvero il futuro della ‘Joya’ che ad oggi sembra molto lontano dal dover rimanere un altro anno a Torino. Ma al momento bisogna basarsi su ciò che c’è a disposizione adesso e sulle trattative in entrata che sembrano già ben avviate. Il centrocampista attuale della Lazio, in questo modulo, potrebbe sfruttare le sue ottime doti di incursore alla Khedira e dare quell’equilibrio totale al tecnico con Pjanic ed Emre Can a fare da scudo e ripartire.

Fantasia in un 4-2-3-1 con Morata là davanti

Strana, affascinante, ma anche non proprio quadrata dal punto di vista dell’equilibrio. Ma analizziamola al meglio. La formazione della Juventus schierata in un 4-2-3-1, potrebbe riservare anche altre sorprese. Con la difesa ormai certa, ipotizzando anche il clamoroso arrivo di Koulibaly, è proprio il reparto offensivo ad incuriosire di più. Già, perchè se da un lato troviamo Douglas Costa, ormai perno di questa squadra, con Milinkovic-Savic a fare da trequartista capace di inserirsi di continuo nelle azioni d’attacco, a sorprendere è la fascia sinistra dove abbiamo voluto schierare Federico Bernardeschi. Crediamo molto infatti in questo ragazzo e la Juventus è sempre stata una società che ha dato ampio spazio ai giovani.

in foto: La Juventus schierata in un 4–2–3–1 (Buildlineup)

Seguendo le orme del Bayern, che ormai i bianconeri seguono alla lettera come mentalità e cultura di squadra, un giovane come ‘Berna’, italiano e dotato di grande talento, sarebbe una grossa prova di maturità da parte della società, per credere in un investimento, come l’ex viola, che anche a causa di un infortunio di troppo non ha potuto dimostrare tantissimo quest’anno. Davanti? Alvaro Morata, che ad oggi sembra essere la punta davvero più vicina a vestire nuovamente la maglia della Juventus il prossimo anno.

Kovacic nell’11 titolare

Ma se Morata sembra essere un’ipotesi molto percorribile nell’immediato finale di stagione, in questa ultima ipotesi di formazione ci siamo voluti proprio divertire. Anzi, abbiamo voluto azzardare una Juventus decisamente a trazione anteriore ma che per nomi in campo fa davvero paura e farebbe divertire chiunque. In un ipotetico 4-1-4-1 schierato in campo, c’è davvero da divertirsi. Con la conferma del reparto arretrato in cui spicca sempre Koulibaly come leader, abbiamo voluto costruire un centrocampo di tanta fantasia e forse poco fisico. Certo, sappiamo benissimo che gente come Matuidi saranno indispensabili per vincere qualcosa di importante in Europa, ma l’appetito vien mangiando e allora abbuffiamo i tifosi della Juventus con un piatto gourmet di talenti assoluti alle spalle dell’unica punta.

in foto: La Juventus schierata in un 4–1–4–1 (Buildlineup)

Già, perchè con Milinkovic-Savic, potrebbe essere anche Kovacic il nome nuovo spuntato nelle ultime ore in un vero e proprio ‘Derby d’Italia’ con l’Inter che sogna il ritorno del croato a ‘San Siro’. Con Douglas Costa a destra, potrebbe essere dunque Martial ad occupare la fascia sinistra. La rottura tra il francese e lo United, in particolare Mourinho, sembra essere inevitabile e allora ecco che la Juventus, sfruttando anche l’addio di Mandzukic quasi sicuro, potrebbe regalarsi proprio l’ex Monaco. In avanti? Detto di Morata, le speranze dei tifosi della Juventus sono sempre concentrate sul ‘Matador’ Cavani che è sempre stato vicinissimo ai bianconeri durante diverse sessioni di mercato, ma che adesso invece, pare ormai già ad un passo dall’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.