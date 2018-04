Lucas Digne, 24 anni, terzino sinistro che Rudi Garcia volle alla Roma, tornerebbe in Italia volentieri. Un anno nella Capitale poi il Paris Saint-Germain – detentore del cartellino – lo mise nella lista della cessioni e lo girò al Barça per 16.5 milioni. In Catalogna non è riuscito a trovare quella continuità e quelle che soddisfazioni che immaginava al momento del passaggio in un club così prestigioso: 19 presenze, 1 gol (in Champions, contro l'Olympiakos, che risale a ottobre scorso), 1 assist e un importo complessivo di minuti giocati appena accettabile (1247).

Ai blaugrana il francese è legato da un contratto fino al 2021 e ha una valutazione di mercato che – secondo Trasnfermarkt – non supera i 15 milioni di euro (tra i 20/25 quella reale), difficile però che resti ancora in Spagna all'ombra di Jordi Alba soprattutto se i contatti messi in essere dal suo agente avranno un seguito. Tra questi anche l'amo lanciato alla Juventus che potrebbe prendere in esame la candidatura considerati i cambiamenti sulla corsia mancina: Spinazzola sarà bianconero dopo il prestito biennale all'Atalanta, Asamoah non rinnoverà il contratto ed è destinato a vestire la maglia dell'Inter, non è del tutto chiarito il futuro di Alex Sandro che può partire in caso di offerta ritenuta congrua (60 milioni di euro). Ed è in questa direzione che possono svilupparsi i contatti, con la Juventus che potrebbe proporre la formula del prestito con diritto di riscatto.

in foto: Il rendimento di Lucas Digne in stagione (fonte Transfermarkt)

Le altre mosse di mercato della Juventus

Un rinforzo in difesa. Discorso a parte quello relativo a Matteo Darmian. José Mourinho lo ha messo nella lista dei calciatori da cedere perché ritenuti fuori dal progetto tecnico. L'ex granata accetterebbe volentieri il ritorno in Serie A. Il canale è aperto, lo stesso calciatore ha dato via libera alla transazione che adesso dovrà essere sostanziata anche dall'accordo tra società. "La nostalgia c’è, l’Italia mi manca, – ha ammesso a Sky Sport Darmian -. Sicuramente faremo le giuste valutazioni a fine stagione". Perché Darmian piace alla Juve? Anzitutto per la sua duttilità tattica che lo rende un calciatore utilizzabile in tutti i ruoli nel pacchetto arretrato.

Emre Can e Martial, di mezzo c'è anche il Bayern. Il mediano tedesco del Liverpool è sembrato vicinissimo alla Juventus nelle scorse settimane. A Torino arriverebbe a costo zero in virtù del contratto in scadenza ma finora il calciatore non s'è pronunciato ufficialmente. In bianconero sarebbe l'alter ego ideale per adesso (ma rappresenta una mossa per il futuro) di Sami Khedira. Nei radar della Juventus c'è anche un altro calciatore ma di profilo tattico differente: si tratta dell'ala sinistra Anthony Martial in uscita dal Manchester United. Anche sul francese c'è l'interesse del Bayern Monaco.