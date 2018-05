Il futuro di Medhi Benatia potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il centrale marocchino, che sembrava essere intoccabile fino a poco tempo fa, potrebbe lasciare Torino in estate se dovesse arrivare un’offerta molto importante: nelle ultime settimane si è parlato di un interessamento da parte dell'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia che sarebbe pronto a sborsare 35 milioni di euro per portarlo in Francia. A riportare questa indiscrezione è il Corriere dello Sport e fa capire come il tecnico francese, che lo ha già allenato ai tempi della Roma, lo apprezza moltissimo e sarebbe ben lieto di allenarlo di nuovo.

Le voci sono sempre più insistenti e per questo Beppe Marotta sta lavorando per non farsi trovare impreparati ad una possibile partenza e sono diversi profili di livello internazionale che si stanno osservando: il primo è Josè Maria Gimenez, difensore uruguaiano dell’Atletico Madrid di 23 anni, che ha già grande esperienza internazionale e ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Si tratta di un nome che piace tantissimo alla dirigenza juventina ma non è semplicissimo da strappare a Simeone. Un altro nome che interessa è quello di Diego Godin, centrale uruguagio sempre dell'Atletico, che ha 32 anni e il contratto in scadenza nel 2019.

in foto: La scheda di Gimenez. (wyscout.com)

Gli altri 4 nomi sono molto differenti tra loro per posizione attuale con le loro squadre e, in qualche caso, hanno caratteristiche diverse: Toby Alderweireld del Tottenham, 29 anni, anche lui con il contratto in scadenza nel 2019 e con pochissime possibilità di restare con gli Spurs a causa di divergenze con la dirigenza e Pochettino. Nella lista di Marotta ci sarebbe anche Samuel Umtiti del Barcellona ma non sarà facilissimo soffiare il francese al club catalano visto che è stata disposta una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Un altro profilo che interessa è quello di Alessio Romagnoli del Milan: mancino, giovane e con ampi margini di miglioramento. Infine c'è Matthijs De Ligt, centrale classe 1999, gioiellino dell’Ajax che ha incantato mezza Europa: prezzo del cartellino molto alto e concorrenza agguerrita (seguito con particolare attenzione dal Barcellona) ma la Juventus lo segue da molto tempo e potrebbe tentare un affondo.