L'Inter vuole fare il salto di qualità e gli acquisti già effettuati, ovvero de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez; fanno capire che c'è voglia di regalare a Luciano Spalletti una rosa competitiva per la prossima stagione. A confermare la bontà degli arrivi è lo stesso tecnico di Certaldo ("I primi colpi di mercato sono stati ottimi. Lautaro Martinez, De Vrij e Asamoah sono tre grandi calciatori. Pronti a essere subito protagonisti nell’Inter. Anche Lautaro che non conosce la serie A ma che è già stato svezzato in Argentina") che vuole migliorare la squadra ed essere in grado di utilizzare un doppio modulo nella prossima stagione: 3-4-2-1 e 4-2-3-1.

Obiettivo esterno: Chiesa il primo nella lista

Una delle priorità di Luciano Spalletti è Federico Chiesa: l'allenatore nerazzurro ha come primo obiettivo l’attaccante esterno della Fiorentina perché vuole farlo diventare un uomo fondamentale nel per il 4-2-3-1. Il giocatore che non è in discussione per quella posizione è Ivan Perisic, dopo aver rifiutato diverse offerte lo scorso anno c'è volontà di trattenerlo anche quest'anno, mentre Antonio Candreva, che ha dimostrato di andare in sofferenza in caso di critiche, potrebbe anche partire in caso di offerte. Il tecnico dell'Inter vorrebbe portare a Milano Chiesa ma se la Fiorentina resta ferma alla richiesta di 60 milioni la trattativa è quasi impossibile e, a quel punto, si punterà su alternative come Matteo Politano e Simone Verdi.

in foto: La scheda di Federico Chiesa. (wyscout.com)

Dembélé è l'uomo scelto per la mediana

Spalletti ha un nome preciso in testa anche per la mediana: si tratta di Dembélé del Tottenham. La trattativa con gli Spurs non è per niente facile, anzi, e su di lui c’è anche il Napoli. In ogni caso a centrocampo il tecnico della Beneamata vorrebbe un elemento di esperienza internazionale. L'altro nome sempre accostato all'Inter è Radja Nainggolan ma non è ancora chiara la posizione della Roma sul futuro del belga.