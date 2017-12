L’Inter si è inceppata e nelle ultime quattro partite ufficiali, Coppa Italia inclusa, ha segnato solo un gol. Spalletti ha bisogno di vivacità in attacco e ha chiesto rinforzi ai suoi dirigenti. Sabatini e Ausilio il mercato lo stanno sondando, ma devono fare anche i conti con il Fair Play finanziario che potrebbe bloccare ogni trattativa importante, sempre che non venga sacrificato qualcuno per fare cassa. Dalla Spagna intanto c’è chi sostiene che la maglia nerazzurra la vestirà l’ex rossonero Gerard Deulofeu.

Deulofeu dopo il Milan tanta panchina con il Barcellona.

Lo spagnolo disputò una splendida seconda parte di campionato lo scorso anno con i rossoneri, che a fine stagione cercheranno di trattenerlo ma il Barcellona se l’è ripreso e lo ha anche confermato perché dopo la partenza di Neymar serviva più di un’alternativa. Ma Deulofeu non ha convinto Valverde, che gioca con il 4-4-2 e avendo Messi e Suarez non ha bisogno di altri giocatori offensivi. E secondo ‘El Gol Digital’ l’Inter avrebbe trovato un accordo con il Barcellona per l’attaccante che, secondo gli spagnoli, già a gennaio potrebbe tornare in Italia.

La clausola anti Real Madrid.

Per il portale spagnolo l’affare si concretizzerà a gennaio e l’Inter sborserà una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Un esborso importante che cozzerebbe con i vincoli del Fair Play finanziario. Sempre secondo ‘El Gol Digital’ verrebbe inserita nell’accordo anche una clausola anti-Real Madrid, perché i blaugrana non vogliono che un giorno un prodotto della ‘cantera’ indossi la ‘camisera blanca’. E nel contratto di Deulofeu verrebbe addirittura inserita una clausola anti-Real Madrid per tutti i calciatori dell’Inter. Questo perché da settimane si parla di un futuro madrileno per Mauro Icardi, che piace al numero uno del club Florentino Perez.