La notizia delle dimissione di Walter Sabatini da direttore tecnico dell'area sport del Gruppo Suning non cambiano la strategia dell'Inter. La strada è stata tracciata all'insegna dell'autofinanziamento e soprattutto delle operazioni a costo zero (come per De Vrij dalla Lazio) che possono rappresentare un ottimo affare in base al rapporto qualità/prezzo (si cercherà anche di ridiscutere il prestito di Rafinha e il riscatto di Cancelo). Fondamentale in questo senso è la qualificazione alla prossima edizione della Champions: in tal caso la cessione di Mauro Icardi potrebbe essere evitata ma al momento l'argentino (che ha una quotazione di 110 milioni di euro, quanto la clausola rescissoria) resta il candidato numero uno alla partenza in estate per fare cassa e ricostruire. E l'ingaggio di Lautaro Martinez (punta del Racing Avellaneda) va letto in questa direzione.

Trattativa low cost. In lista c'è anche il nome Kwadwo Asamoah, 29enne in scadenza di contratto con la Juventus: accostato ai nerazzurri in queste settimane, c'è un indizio che lo avvicina alla formazione di Spalletti. Il calciatore ha cercato e trovato casa a Milano e presto firmerà un triennale, portando in dote esperienza internazionale e una presenza tattica accresciuta in questi anni alla corte di Allegri.

in foto: La scheda di Asamoah (fonte Transfermarkt)

Spalletti resta a una condizione. L'attuale allenatore dell'Inter potrebbe prolungare il proprio contratto coi nerazzurri nelle prossime settimane. Anche in questo caso a fare la differenza sarà la qualificazione (o meno) alla prossima fase a gironi di Champions, che sarà anche più ricca rispetto al passato considerando l'aumento dei premi messi in palio dalla Uefa. Quando ci sarà l'incontro decisivo? Dopo le sfide con Verona, Milan e Torino potrebbe finalmente il confronto con la dirigenza e allunare la propria esperienza sulla panchina interista oltre il 2019.