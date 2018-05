La Champions League è uno snodo cruciale per programmare la prossima stagione. Questione di prestigio e di introiti che consentirebbero all'Inter di restare nel recinto del fairplay finanziario senza privazioni particolari in rosa (la cessione di Mauro Icardi). Le ultime notizie di mercato sulle trattative dei nerazzurri viaggiano di pari passo all'attesa generata dalla corsa alla quarta posizione, ultimo posto utile per accedere alla fase a gironi (Roma e Lazio – coi biancocelesti sarà decisivo lo scontro diretto alla 38sima giornata – sono le concorrenti).

Tra le news più interessanti ce n'è una in particolare. Stefan De Vrij può praticamente essere considerato un nuovo giocatore nerazzurro (ipotesi rilanciata dalla Gazzetta). E' stato depositato il contratto del difensore centrale olandese che sarà a Milano a parametro zero a partire dalla prossima estate: ha firmato un contratto di 5 anni con uno stipendio di 4.2 milioni di euro a stagione. Perché non è stato ancora dato l'annuncio ufficiale? Per la comunicazione servirà attendere la fine del campionato, considerato che proprio il match con la formazione capitolina è una sorta di spareggio per la Coppa.

Un colpo definito, altri tre in canna. Due in entrata e un altro sulla lista delle cessioni. Chi sono? Due giocatori già all'Inter che – grazie al tesoretto della massima competizione europea per club – sarebbe più agevole trattenere. E un altro che dall'Italia è andato via volentieri, considerate le notevoli difficoltà incontrate.