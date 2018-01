L’Inter con forza è presente sul mercato. Lisandro Lopez e Rafinha sono stati già regalati a Spalletti, che sogna Pastore, ma potrebbe avere Correa del Siviglia e Sturridge del Liverpool, che arriverà solo se andrà via Eder, che piace molto al Crystal Palace. Ma Ausilio e Sabatini pensano già al futuro e hanno messo nel mirino il ‘Coco’ Lamela, che gioca poco nel Tottenham e che fu portato alla Roma proprio da Sabatini, che pensa a un altro suo vecchio pallino.

L’offerta al Tottenham per Lamela.

Walter Sabatini dunque all’Inter vorrebbe portare un altro giocatore che ha scoperto da giovanissimo. Dunque dopo Pastore, con cui ha già trovato l’accordo, avrebbe iniziato a sondare Lamela, che con il Tottenham ha perso posizioni e da tempo è diventata una riserva. Sabatini ha ottimi rapporti con l’entourage di Lamela e da un colloquio con gli agenti dell’argentino è nata l’idea Inter per il ‘Coco’. Il giocatore sarebbe ben lieto di tornare in Serie A e sarebbe disposto ad abbassarsi un po’ l’ingaggio. L’Inter potrebbe chiedere il giocatore al Tottenham con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Sarebbe davvero un affare prendere Lamela?

L’età non è un problema, l’argentino a marzo compirà 26 anni, l’esperienza internazionale è ampia. Lamela ha giocato per tre stagioni con il River Plate, poi ha giocato due anni con la Roma (con Zeman segnò 15 gol in una sola stagione) e da cinque anni milita nel Tottenham. Ma con Pochettino, un allenatore che ama il gioco offensivo e che dà spazio a giocatori di talento, Lamela non è riuscito a esplodere ed è stato anche, ahi lui, molto sfortunato. Perché tanti infortuni lo hanno attanagliato e gli hanno impedito di giocare. Nell’ultimo anno e mezzo Lamela ha disputato appena 22 partite, solo 17 in campionato, e ha segnato solo un gol. L’Inter potrebbe rivitalizzarlo, ma prenderlo comunque sarebbe un azzardo.