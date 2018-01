Prendete Karim Benzema, fategli indossare la maglia nerazzurra – numero nove sulle spalle – e poi piazzatelo in cima all'attacco della squadra di Spalletti. E a Madrid chi gioca? In Spagna ne sono convinti: se il Real vorrà affondare il colpo, se deciderà davvero di portare Mauro Icardi in Spagna avrà buoni argomenti (e soldi) da mettere sul tavolo per affrontare una trattativa al momento complessa ma che entro il prossimo 15 luglio (quando si accenderà la clausola rescissoria valida per l'estero e dell'importo di 110 milioni) potrebbe subire un'accelerata improvvisa. Nel solco dell'operazione c'è anche l'opportunità che la punta francese – 30 anni – venga proposta come pedina di scambio all'Inter.

Icardi può davvero lasciare l'Inter? Allo stato dei fatti è molto difficile che accada. Il capitano non lascia e non viene lasciato andar via a stagione in corso, con la squadra in piena corsa per conquistare un posto nella fase a gironi di Champions (senza passare, però, attraverso la lotteria degli spareggi di fine agosto).

Appuntamento per il rinnovo. E poi c'è un altro particolare da non trascurare: l’agente-moglie di Maurito, Wanda Nara, e i procuratori hanno appuntamento sulla parola per febbraio con l'obiettivo di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, aumentare l'entità della clausola (portandola fino a 200 milioni) e contestualmente prevedere un ritocco dell'ingaggio del calciatore – 24enne – che attualmente guadagna uno stipendio netto di 4.5 milioni di euro più bonus.

Gennaio, niente follie. Le parole di Spalletti sono molto chiare: l'Inter non può spendere – causa fairplay finanziario – 30, 40 milioni di euro per calciatori come Pastore o Mkhitaryan, perché non è solo questione di costo d'ingaggio ma di costo d'investimento (considerando anche quanto occorre al bilancio per sostenere il contratto dei possibili nuovi arrivi). E allora in agenda restano le operazioni che non comportano esborsi particolari: Deulofeu, sempre che il Barça dica sì alla formula del prestito per l'esterno d'attacco, oppure Ramires, il centrocampista brasiliano ex Chelsea che pure arriverebbe in prestito dalla Cina. In difesa Bastoni può arrivare subito, quanto a de Vrij tutto è rinviato alla fine della stagione.