Non è riuscito a prendere Allan dal Napoli (troppa alta la richiesta da parte di De Laurentiis) ma il Paris Saint-Germain è riuscito comunque a battere quel colpo di mercato che il tecnico, Thomas Tuchel, aveva chiesto. Leandro Paredes, 24 anni, centrocampista argentino dello Zenit San Pietroburgo, è la pedina che l'allenatore attendeva per colmare la lacuna lasciata in rosa dalla vicenda Rabiot (messo fuori squadra dopo aver rifiutato il rinnovo). Contratto fino al 2023 per il mediano sudamericano dal valore di 25 milioni di euro (secondo Transfermarkt) ma i francesi ne hanno dovuti sborsare quasi il doppio per convincere i russi a lasciarlo partire (47 milioni di euro, con una plusvalenza di 24 milioni).

L’ex di Chievo, Roma ed Empoli indosserà la maglia numero 8 per i prossimi quattro anni e mezzo: superate le visite mediche presso l'ospedale Aspetar, a Doha, ha messo la firma in calce all'accordo. Quanto guadagnerà di stipendio? Al momento non sono state rese note le cifre dell'intesa.

Sono molto orgoglioso di arrivare al Paris Saint-Germain – ha ammesso Paredes, come si apprende dalla nota ufficiale della società -. Dopo le mie esperienze in Italia e in Russia ora ho questa fantastica opportunità. Parigi è un capitale magica, farò tutto il possibile per dare al mio club quello che si aspetta da me. Non vedo l’ora di provare l’atmosfera del Parco dei Principi.

Contento anche il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, che è riuscito a perfezionare l'operazione senza incorrere in escamotage contabili né intaccare il perimetro del Fair Play finanziario previsto dalla Uefa.