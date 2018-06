Tornato a furor di popolo in Nazionale, grazie all'arrivo di Roberto Mancini, Mario Balotelli attende di conoscere quale sarà la sua prossima destinazione dopo il riscatto ottenuto nelle due stagioni a Nizza. Sull'attaccante della Nazionale italiana, che gradirebbe tornare in Italia, c'è però il forte pressing del Marsiglia di Rudi Garcia. Il tecnico dell'OM, secondo le indiscrezioni giunte dalla Francia, avrebbe infatti chiamato più volte il giocatore per convincerlo ad accettare la proposta della sua società. Il tutto dopo il messaggio divertente inviato dall'ex compagno Rami.

Accostato negli ultimi giorni a diverse squadre italiane (Roma e Napoli su tutte), Balotelli è nella felice condizione di poter far la scelta migliore senza grandi pressioni. Con Mino Raiola al suo fianco, il giocatore valuterà dunque l'offerta dell'ex allenatore della Roma e deciderà se rimanere o meno in Francia.

La maturità di Mario

Secondo "France Football" a spingere SuperMario verso il Marsiglia, ci sarebbe anche la Puma: sponsor sia del giocatore che della squadra francese. Negli ultimi giorni, intanto, Raiola aveva mandato un messaggio a tutti i possibili club interessati: "Chi ha in testa un progetto ambizioso può fare un grande affare con Balotelli – ha dichiarato l'agente italo-olandese – Ormai la scusa del comportamento non vale più, perché negli ultimi due anni ha dimostrato la sua maturità".

Nonostante qualche piccolo/grande problema con gli imbecilli di turno (in Francia è stato spesso perso di mira con insulti razzisti), Balotelli ha fatto di tutto per dare ragione al suo procuratore. Non solo al Nizza, ma anche nelle due amichevoli giocate con la Nazionale di Mancini. Oltre al gol e alle belle giocate, Mario si è fatto notare per l'atteggiamento certamente diverso rispetto a quello che aveva in passato. A quanto pare se n'è accorto anche Rudi Garcia, che ora lo vuole a tutti i costi al Marsiglia.