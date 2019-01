Martin Caceres torna alla Juventus, Medhi Benatia lascia i bianconeri e la Serie A per la seconda volta (dopo l'addio alla Roma e il trasferimento al Bayern Monaco). Un'operazione di mercato che accontenta tutti: la squadra di Allegri ha un ‘rincalzo' affidabile in rosa che a Torino è di casa, il difensore marocchino beneficerà di un ingaggio vantaggioso in Qatar, tra le fila dell'Al Duhail. Una trattativa decollata negli ultimi giorni (alla Lazio per il centrale uruguagio va un indennizzo di 600 mila euro) quando era ormai chiaro – nonostante la mediazione della dirigenza – che il calciatore aveva scelto di andar via da Torino.

Possibile che Benatia non potesse restare fino a giugno? Pochi stimoli, la difficoltà di giocare con continuità: questi i motivi ufficiale che hanno inficiato la permanenza del centrale nord-africano. Ed è così che s'è sviluppata l'operazione con la società araba, la cui offerta s'è rivelata migliore dal punto di vista economico per le parti in causa: alla Juventus vanno 10 milioni di euro (tra parte fissa e bonus) mentre al giocatore va un ingaggio da 5 milioni netti a stagione.

Una scelta di vita. Può essere definita così la decisione del giocatore, 31enne, al quale erano state prospettate differenti offerte, una anche abbastanza clamorosa. Ha detto no solo per una questione economica? Non del tutto, considerato che il club saudita dell'Al-Ittihad aveva prospettato un ingaggio superiore (6 milioni) rispetto a quello dell'Al Duhail.

No al Manchester United. Sulle sue tracce s'era messo anche il Manchester United (come riferito da Alfredo Pedullà) ma la cifra proposta per lo stipendio (poco meno di 4 milioni netti) non ha soddisfatto Benatia. Quella dei Red Devils non è stata l'unica offerta proveniente dall'Europa: ci avevano provato anche il Monaco – ma i francesi non s'erano spinti oltre una sorta di sondaggio – e il Fulham di Claudio Ranieri. Alla fine il difensore marocchino ha scelto il Qatar. Contento lui, contenta anche la Juve.