Il 2018 va in archivio e con lui anche l'esperienza a Nizza di Mario Balotelli. Dopo due stagioni e mezza, 76 presenze, 43 gol e polemiche assortite, l'attaccante è arrivato al capolinea della sua avventura in Costa Azzurra. Le ultime deludenti prestazioni, aggravate dalle incomprensioni, dai litigi e dalla bordate mediatiche nei confronti di Patrick Vieira, hanno infatti costretto il club rossonero a mettere il giocatore sul mercato e a fissare il prezzo di vendita del suo cartellino.

Come riportato dall'Equipe, la società del presidente Jean-Pierre Rivère (che ha di fatto già accompagnato il giocatore alla porta) ha deciso di chiedere 1,5 milioni di euro per l'attaccante. Arrivato a parametro zero dal Liverpool e con il contratto in scadenza nella prossima estate, Balotelli è stato dunque messo in vendita ad una cifra irrisoria che sta ovviamente attirando l'interesse di alcune società europee.

Il Nizza si allena senza Balotelli

Con alcuni club italiani alla finestra, a muoversi per Balo sono stati soprattutto Fenerbahce e Olympique Marsiglia: entrambe pronte ad ingaggiare l’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale di Roberto Mancini. I due club dovranno però fare i conti con la condizione fisica approssimativa di "Super Mario" e con le richieste di Mino Raiola relative all'ingaggio del giocatore, che attualmente guadagna 500mila euro al mese.

In attesa di offerte economicamente interessanti, il Nizza guarda avanti ed è tornato ad allenarsi dopo la pausa natalizia senza Balotelli. "Era tutto programmato – ha dichiarato il tecnico Vieira all'Equipe – Ho lasciato a Mario qualche giorno per riflettere sul suo futuro, su quello che vuole fare. Un addio? E’ sotto contratto, ci saranno delle possibilità: se tutte le parti saranno d’accordo, si vedrà. Ma adesso è ancora troppo presto".