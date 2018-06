L'Atletico Madrid ha annunciato nella serata di lunedì i rinnovi di Antoine Griezmann (fino al 2023) e Lucas Hernandez (2024) e ha fatto sapere che Thomas Lemar ha già firmato il suo contratto con la squadra spagnola lasciandosi alle spalle il Monaco. La squadra di Diego Pablo Simeone ha ringraziato la Fédération Française de Football per la disponibilità e la collaborazione nel poter raggiungere i calciatori in ritiro per poter sbrigare le pratiche. Il club rojiblanco ha fatto sapere che queste trattative sono andate in porto attraverso una nota sul suo sito ufficiale:

Miguel Ángel Gil Marín si è recato lunedì nella città russa di Istria per firmare i rinnovi di Antoine Griezmann e Lucas Hernández e chiudere l'accordo con Thomas Lemar. I contratti sono stati firmati nel ritiro della nazionale francese seguendo le linee guida stabilite dai dirigenti della FFF e dell'allenatore Didier Deschamps. L'Atletico de Madrid ringrazia sia la Federazione che l'allenatore stesso per la collaborazione. Il nostro amministratore delegato si è recato in terra russa accompagnato dal direttore sportivo del club, Andrea Berta.

Griezmann si rinnova fino al 2023

Antoine Griezmann ha prolungato il suo contratto per un'altra stagione e ora terminerà il 30 giugno 2023. L'attaccante della Macon è arrivato all'Atlético Madrid nell'estate del 2014 dalla Real Sociedad e potrebbe toccare quasi i 10 anni con il club colchoneros. Dopo le tantissime voci che circolavano sul possibile futuro di Griezmann a Barcellona è arrivata la riconferma da parte del club madrileno.

Lucas si estende fino al 2024

Per quel che riguarda Lucas Hernández, il laterale francese ha rinnovato il contratto con l'Atletico Madrid fino al 2024 e, in questo modo, il difensore ha esteso il suo rapporto con il club per altre due stagioni e continuerà a indossare la maglia per le prossime sei stagioni.

Lemar in attesa di visite e formalizzazione dell'accordo

Inoltre i rappresentati del club colchonero torneranno in Spagna con il contratto firmato di Thomas Lemar, uomo che piaceva molto a Diego Pablo Simeone: adesso restano solo le visite mediche e formalizzazione dell'accordo di trasferimento definitivo con il Monaco.