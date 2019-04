Undici calciatori che hanno il contratto in scadenza a fine stagione e potrebbero fare comodo se presi a costo zero. Dal portiere Guillermo Ochoa (che nell'estate scorsa è stato molto vicino al Napoli, prima che gli azzurri virassero su Ospina) fino all'attaccante Olivier Giroud, nella lista dei giocatori da monitorare per le trattative di giugno c'è un gruppo abbastanza nutrito di ottimi affari considerato il rapporto qualità/prezzo e la valutazione di mercato. Eccezion fatta per Adrien Rabiot, in rotta di collisione con il Psg, nel novero indicato da Tranfermarkt.it spiccano anche il difensore brasiliano del Chelsea, David Luiz, e il centrocampista del Porto, Hector Herrera (in passato accostato alla Roma).

La top 11 dei calciatori in scadenza nel 2019

Nella Top 11 ci sono anche due italiani: si tratta di Matteo Darmian, ex Toro e vicino alla chiusura della sua esperienza con i Red Devils, e Mario Balotelli, il cui futuro a Marsiglia non è ancora del tutto chiaro nonostante le buone prestazioni. Quanto al difensore, nelle scorse sessioni di mercato il suo nome è stato spesso associato a Inter, Juventus e Napoli ma le pretese del club inglese hanno fatto sì che non si arrivasse a una vera e propria trattativa. Quanto alla punta dell'Olympique, la prossima stagione potrebbe essere quella buona per rimettere piede in Italia. Le vie del mercato (e di Raiola) sono infinite.

Guillermo Ochoa (Standard Liegi) – valutazione 3.5 mln

Matteo Darmian (Manchester United) – valutazione 10 mln

David Luiz (Chelsea) – valutazione 25 mln

Filipe Luis (Atletico Madrid) – valutazione 5 mln

Antonio Valencia (Manchester United) – valutazione 7 mln

Hector Herrera (Porto) – valutazione 22 mln

Juan Mata (Manchester United) – valutazione 25 mln

Adrien Rabiot (Psg) – valutazione 50 mln

Arjen Robben (Bayern Monaco) – valutazione 5 mln

Mario Balotelli (Marsiglia) – valutazione 20 mln

Olivier Giroud (Chelsea) – valutazione 15 mln