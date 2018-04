E' partito il conto alla rovescia per Siviglia-Barcellona, finale di Copa del Rey in programma sabato 21 aprile alle 21.30 a Madrid. Un match che vedrà fronte gli uomini di Montella e quelli di Valverde, ad un passo dalla conquista della Liga, e che vivrà di tante sfide nella sfida. Una di queste, tra le più intriganti, sarà quella tra il difensore della formazione andalusa Gabriel Mercado e Lionel Messi: entrambi argentini, entrambi classe 1987, condividono la casacca della nazionale con un rapporto di amicizia che dura da anni. Non sarà facile per il primo provare a marcare il secondo.

Mercado e Messi, i due compagni di nazionale avversari per una notte

Di Messi si conosce praticamente tutto, di Mercado un po' meno. Quest'ultimo difensore roccioso del Siviglia, soprannominato El Negro, ha vestito in carriera le casacche del River, del Racing e dell'Estudiantes prima di approdare in Andalusia nel 2016. Giocatore roccioso, dal 2010 rientra nel giro della nazionale Albiceleste e ha condiviso proprio con Leo Messi numerose battaglie compresa l'esperienza all'ultimo Mondiale.

Perché Mercado non può giocare in maniera dura contro Messi

Ecco allora che la sfida Siviglia-Barcellona non sarà una gara come tutte le altre per Mercado che avrà il compito di provare a fermare l'amico Messi. Oltre alle indiscutibili doti della Pulce, c'è anche un altro aspetto a complicare il compito del calciatore di Montella. Quest'ultimo non potrà usare le maniere forti, per non correre il rischio di causare infortuni al calciatore che in estate dovrà provare a trascinare l'Argentina sul tetto del mondo. A tal proposito queste le sue parole che fotografano alla perfezione la situazione: "Se colpisco Messi, poi non posso tornare in Argentina E comunque lo fermi nemmeno con i falli, lui continua a giocare. Leo è questo, vuole sempre fare gol, è il migliore senza ombra di dubbio".

Il Siviglia si gioca il tutto per tutto contro il Barcellona

Il Siviglia di Montella si giocherà il tutto per tutto nella sfida contro il Barcellona valida per la finale di Copa del Rey. La squadra andalusa alla luce degli ultimi risultati rischia seriamente di rimanere fuori dalla zona Europa. Ecco allora che bisognerà cercare di gettare il cuore oltre l'ostacolo per portare a casa il trofeo. Mercado è consapevole delle difficoltà del match ma traccia la rotta per la sua squadra: "Dovremo essere perfetti in difesa – chiude nell'intervista ai microfoni di As – ma sogniamo di vincere la Coppa e questo non ce lo impedisce nessuno".