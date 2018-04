Turno infrasettimanale senza vittoria per il Barcellona. Nella 33a giornata del campionato spagnolo, la capolista di Valverde ha pareggiato 2-2 sul campo del Celta in un match ricco di emozioni. La formazione ospite rivoluzionata dal turnover e con Messi e Suarez inizialmente in panchina si è fatta rimontare nel finale dai padroni di casa che hanno sfruttato la superiorità numerica per l'espulsione di Sergi Roberto. Negli altri match della serata brutte notizie per il Siviglia di Montella che pareggia in casa del Deportivo e perde la zona Europa League a vantaggio del Villarreal.

Il Barcellona rallenta, 2-2 in casa del Celta

Senza inizialmente Messi e Suarez in panchina, il Barcellona si affida a Paco Alcacer come punta con Dembélé, Denis Suarez e Coutinho a supporto. Il vantaggio arriva al 36′ con un bel tiro al volo del gioiellino francese acquistato dal Dortmund. Una rete che illude i blaugrana raggiunti nel finale di frazione da Castro che punisce una distrazione difensiva dei catalani. Nella ripresa, dopo l'ingresso al 60′ di Messi, ci pensa Paco a spingere in rete il pallone del 2-1 con una conclusione precisa. A questo punto però il Barça deve fare i conti con l'espulsione di Sergi Roberto e in 10 incassa la rete del pareggio firmata da Aspas nel finale. Se giovedì l'Atletico dovesse battere la Real Sociedad si porterebbe a 9 lunghezze di distanza dalla vetta.

Seedorf, sgambetto a Montella. Siviglia al momento fuori dalle Coppe

Nelle altre sfide della serata, brutto 0-0 del Siviglia di Montella sul campo del fanalino di coda Deportivo La Coruna di Seedorf. Nel derby tra gli ex allenatori del Milan, ad avere la peggio è stato il mister degli andalusi che in virtù di questo risultato saluta il 6° posto e la zona Europa League. Il successo del Villarreal sul Leganes permette al Sottomarino giallo di portarsi a 3 lunghezze di vantaggio sul Siviglia che al momento sarebbe fuori dalle coppe europee nella prossima stagione.