I diritti televisivi per il triennio 2018-2021 sono diventati un bell’enigma da risolvere. Il Gruppo Mediapro, che lo scorso febbraio si è aggiudicato il bando, a poche ore dal termine per la presentazione delle garanzie finanziarie da 1,2 miliardi di euro, previste dal bando con cui è diventata intermediario indipendente per la vendita dei diritti tv del campionato, ha annunciato di aver ‘certificato alla Lega Calcio di Serie A di avere le garanzie richieste attraverso la consistenza patrimoniale della sua società madre, integrata dal pagamento anticipato dei diritti. Così Mediapro dimostra il suo impegno a rispettare le condizioni stabilite nell’assegnazione dei diritti della Serie A per le prossime tre stagioni’.

La società spagnola, che dallo scorso febbraio è finita al 53% al gruppo cinese Orient Hontai Capital per quasi un miliardo di euro ha attaccato Sky, che ha intentato una causa a Mediapro, e in una nota ha scritto:

La situazione giuridica creata pretestuosamente da Sky per difendere la sua posizione privilegiata nel mercato italiano impedisce che la Lega possa garantire a Mediapro la piena e incontrastata disponibilità dei diritti audiovisivi oggetto del pacchetto.

Mediapro dunque ha certificato alla Lega Calcio di Serie A di avere le garanzie richieste riguardo la consistenza patrimoniale della sua società madre e ha fatto anche sapere che qualora la Lega decidesse di creare un proprio canale per la distribuzione dei diritti della Serie A presenterebbe in maniera immediata ulteriori garanzie. La Lega ha comunicato di aver ricevuto documenti e certificazioni da parte del Gruppo Mediapro, licenziatario dei diritti audiovisivi per la trasmissione in diretta delle gare del campionato sul territorio italiano per il periodo 2018-2021, che sono al vaglio degli Organi e dei legali della Lega.

All’apparenza questo pare un problema che possa riguardare solamente Sky, Mediapro e la Lega di Serie A. Ma in realtà non è così. Perché se non si trova un accordo, Sky ha minacciato una causa milionaria, ci sarebbe il rischio di rimanere senza calcio in tv. Perché chiaramente prendendo le vie legali si andrebbe molto per le lunghe e già pochi giorni dopo Ferragosto il campionato partirà. Dunque tutti devono darsi una mossa e devono cercare di trovare un accordo. D’altronde a nessuno conviene portare avanti questo gioco. Perché a perderci non sarebbero solo i tifosi, ma anche Mediapro, Sky e la Lega.