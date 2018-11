Martedì sera nel giro di pochi minuti hanno subito un infortunio prima Neymar e poi Mbappé, i due giocatori più costosi nella storia del calcio, che giocano uno al fianco dell’altro nel Paris Saint Germain. Chissà quanto si è arrabbiato il tecnico Tuchel che rischia di non averli nella super sfida di Champions con il Liverpool. O’Ney non dovrebbe farcela, poche chance le ha pure l’attaccante campione del mondo che ha subito un problema alla spalla. L’umore di Mbappé nonostante il problema fisico è buonissimo. Il diciannovenne ha postato una foto della sua fasciatura che gli ha ricordato molto quella di Holly Hutton, ‘mitico’ calciatore dei cartoni animati.

L’infortunio di Mbappé, ko con la Francia rischia di saltare il Liverpool

Mbappé ha subito un problema alla spalle durante l’amichevole tra Francia e Uruguay. L’infortunio in un primo momento è parso molto serio, ma con il passare delle ore la grande paura è passata. Il giocatore ha svolto gli esami strumentali che hanno scongiurato qualsiasi tipo di problema serio. Mbappé ha riportato una lieve contusione alla spalla, nel weekend non sarà in campo e salterà forse anche il match con il Liverpool di Champions.

Mbappé come Holly Hutton

Il sorriso il diciannovenne attaccante non lo ha perso, forse perché ha un buon carattere o forse perché si avvicina il momento del Pallone d’Oro, Mbappé è favorito su Modric e Varane. Fatto sta che il giocatore ha postato sul suo profilo Instagram un’immagine, in cui lo si vede a petto nudo e con una fasciatura alla spalla sinistra. L’attaccante del Paris ha pensato a Oliver Hutton, ha trovato l’immagine a cui forse pensava e l’ha postata al fianco della sua. Holly, in un episodio del cartone animato ‘Holly e Benji’, aveva pure lui la fascia sinistra infortunata. Va da sé che quel post di Mbappé è diventato popolarissimo, infiniti i like e i commenti.