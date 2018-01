Gioie e dolori per il Psg. La formazione transalpina ha vinto la semifinale di Coppa di Lega francese battendo 3-2 il Rennes in trasferta. Nella sfida unica disputata al Roazhon Park la formazione di Emery avanti di 3 gol nel finale ha incassato il ritorno dei padroni di casa che hanno approfittato dell'espulsione di Mbappé autore di un brutto fallo su un avversario costatogli il rosso con il Var.

Il Psg mette il match in discesa.

Con Pastore, l'uomo mercato al centro di un tormentone relativo all'interesse dell'Inter, in campo e Cavani in panchina, Emery si affida al trio Di Maria, Neymar e Mbappé. Il match si mette subito in discesa per i bleus che sbloccano la gara al 24° con Meunier. Nella ripresa Pastore rimane negli spogliatoi per una contrattura con Lo Celso che prende il suo posto. Proprio il neoentrato, dopo il raddoppio di Marquinhos, cala il tris che sembra chiudere i conti.

Follia di Mbappé, espulso con il Var.

Al 63′ però sciocchezza di Mbappé. Il francese dopo aver perso un pallone in avanti rincorre e stende Sarr calpestandogli letteralmente polpaccio : il direttore di gara ammonisce l'ex Monaco, ma rivedendo l'azione con il Var, decide di tornare sui suoi passi ed espellere la punta. In superiorità numerica il Rennes spaventa il Psg che segna due gol nel finale con Sakho e Prcic. Alla fine però ad esultare è il Psg che ora aspetta la vincente di Monaco-Montpellier