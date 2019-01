Kylian Mbappé ha vissuto un 2018 memorabile, lo ha salutato sui social e contemporaneamente ha dato il benvenuto al 2019 con un post sul suo profilo Instagram e con un’immagine che ha fatto discutere. Il calciatore francese ha riproposto una foto di qualche anno fa, ma modificata. Perché in questa foto aggiornata si vede uno Mbappé di qualche anno fa nella sua cameretta ricca di immagini e di poster suoi, e tutte quelle immagini hanno sostituito quelle di Cristiano Ronaldo, che era invece, qualche anno fa massicciamente, presente sui muri della sua vecchia stanza.

Mbappé cancella CR7 dalla sua stanzetta

Quando Mbappé è diventato un giocatore di fama mondiale si è scoperta la sua passione per Cristiano Ronaldo e qualcuno ha tirato fuori una vecchia foto, del 2013, Kylian aveva ‘solo’ 14 anni. In quella foto il giovane giocatore era ritratto sognante sul suo lettino e con sui muri un numero enorme di foto di CR7. Adesso il portoghese è un rivale per la Champions, per il Pallone d’Oro, nei Mondiali e negli Europei. Mbappé è diventato un campione e ha cancellato per così dire dalla sua vecchia cameretta il portoghese. Nel post su Instagram c’è la stessa foto quella del Mbappé ragazzino, sul muro non ci sono più foto dello juventino ma solo foto di Kylian, immortalato mentre ritira premi, mentre bacia la coppa del mondo o mentre è con l’amico Neymar. All’apparenza sembra un fotomontaggio, ma vere o false quelle immagini rappresentano Mbappé che oggi è uno dei più forti al mondo.

in foto: L’immagine originale, CR7 onnipresente.

Il 2018 di Mbappé

Un altro grande salto di qualità l’attaccante francese lo ha fatto nell’anno appena finito. Mbappé è cresciuto sotto tutti i punti di vista, grazie ai consigli di tutti i suoi allenatori e grazie all’esperienza fatta al fianco di grandi campioni, da O’Ney a Griezmann. Con il Paris continua a fare incetta di trofei, il momento più alto è stato il Mondiale vinto con la Francia.