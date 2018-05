Non ha obiettivi il Torino, decimo e lontanissimo dalla lotta all’Europa League. Domenica pomeriggio i granata si presenteranno in campo al San Paolo, dove affronteranno il Napoli, che almeno per la matematica è ancora in corsa per lo scudetto. Sulla carta una sfida impari, con gli azzurri favoritissimi. Ma il tecnico del Toro nel suo vecchio stadio vuole fare bella figura e punterà su una serie di giocatori che si giocano il futuro. Rischia il posto Belotti, probabili titolari Edera e Bonifazi.

Turnover, Belotti rischia il posto

Era nell’aria una piccola rivoluzione per il Torino. Mazzarri anticipa dei cambiamenti di formazione, anche se non fa i nomi degli esclusi. Sicuri del posto in squadra il difensore Bonifazi, penalizzato dagli infortuni nella prima metà della stagione, e il giovane attaccante Edera, che dovrebbe togliere il posto a Iago Falque. Verso la panchina il ‘Gallo’ Belotti:

Non posso darvi la formazione, ho fatto tante considerazioni in base a quanto visto contro la Lazio. Quando giochi con una squadra inferiore puoi azzardare qualcosa, contro il Napoli no. Mi serve fare anche qualche esperimento per valutare i giocatori in campo con quel modulo di gioco per la rosa del futuro, visto che la classifica non offre più troppi stimoli. Belotti è una certezza, il suo valore non si discute, ma non so se domani giocherà.

Mazzarri e il Napoli

Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico del Torino ha parlato del Napoli di Sarri che vorrà riscattarsi dopo il ko con la Fiorentina e del suo passato partenopeo: