La lunghissima telenovela del triangolo amoroso Maxi Lopez-Wanda Nara-Mauro Icardi non accenna a finire e in questi giorni è tornata in auge per il processo che i due ex coniugi stanno consumando all'interno delle aule dei tribunali dopo che l'ex marito aveva denunciato l'attuale signora Icardi di aver pubblicato sui social dati personali sensibili senza alcuna autorizzazione. L'ultimo spin-off di una vicenda che è stata seguita da milioni di curiosi e appassionati di gossip e che, di certo, non è arrivata all'atto conclusivo.

Il calciatore ex Udinese, è stato infatti chiamato come teste davanti al giudice monocratico della II Sezione penale del Tribunale che poi ha aggiornato l'udienza al prossimo 23 maggio per l'interrogatorio dell'imputata Wanda Nara e l'esame degli ultimi testimoni chiamati dalla difesa. L'oggetto del contendere, l'accusa nei confronti della donna di avere postato su Twitter e Facebook, condividendoli "pubblicamente", i dati personali di Maxi Lopez, tra cui il numero del cellulare dell'ex consorte.

Maxi Lopez ha parlato anche degli attuali rapporti con la ex moglie, dicendo che "ancora non sono buoni", il che ovviamente complica la possibilità – oramai tramontata – di un possibile accordo consensuale sulla vicenda. Wanda Nara aveva avuto una separazione turbolenta con Lopez, che coinvolse a suo tempo anche i tre bambini avuti dalla relazione.

Poi, la bionda argentina, si era risposata con Mauro Icardi, ex compagno di squadra dell'attaccante ai tempi della Sampdoria. Wanda Nara è stata accusata di avere condiviso sui social, il 22 giugno 2015, i dati personali dell'ex marito, tra cui anche l'indirizzo mail. Dopo la fine del matrimonio lo scontro tra i due, anche pubblico, andò avanti a lungo e soprattutto in condivisione sul web.

Secondo l'accusa, l'obiettivo di Wanda Nara era "trarne profitto" procurando "nocumento" a Maxi Lopez, anche perché erano in corso in quel periodo "le operazioni di ‘calciomercato'". Diversa la ricostruzione della difesa secondo la quale il giocatore argentino al momento del fatto aveva già iniziato le trattative per il rinnovo, per almeno un anno, del contratto con il Torino, quindi il gesto della ex moglie non gli avrebbe procurato danno.