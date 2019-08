Non ci saranno né Maurizio Sarri né Cristiano Ronaldo nell'amichevole che la Juventus giocherà a Trieste questa sera. Ore 20.30, appuntamento al ‘Nereo Rocco' per l'ultimo test estivo prima del debutto in campionato che avverrà a Parma il prossimo 24 agosto. Niente panchina per il tecnico toscano, il motivo? A comunicarlo in una nota è stata la stessa società bianconera che ha chiarito le ragioni dell'assenza: "Non partirà con la squadra in quanto ancora affaticato dalla sindrome influenzale degli ultimi giorni". Al suo posto ci sarà il vice, Giovanni Martusciello.

Mentre il forfait dell'allenatore è una novità dell'ultima ora, era invece scontato che Cristiano Ronaldo non prendesse parte all'appuntamento. CR7, che ne giorni scorsi ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae assieme alla compagna Georgina intenta a fargli massaggi, ha risentito di un affaticamento muscolare preferendo non andare in campo nel corso della tradizionare amichevole di metà agosto a Villar Perosa.

Dove vedere Triestina-Juventus in tv

Triestina-Juventus verrà trasmessa in diretta e in chiaro per abbonati sui canali di Sky Sport [Sky Sport Serie A, Sky Sport 251] e sul canale del digitale terrestre TV8 che offrirà l'opportunità di vedere il match anche al di fuori della piattaforma satellitare.

Le probabili formazioni

Questo l'elenco dei bianconeri convocati per Trieste: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 6 Khedira, 8 Ramsey, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 17 Mandzukic, 19 Bonucci, 21 Higuain, 23 Emre Can, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 77 Buffon.