Notizie ancora negative dall’infermeria per Allegri. La Juventus ha perso anche Blaise Matuidi, il centrocampista francese si è infortunato nel match con il Sassuolo e rischia di fermarsi per un mese. L’ex del Paris Saint Germain salterà i match con Fiorentina, Tottenham e Torino. Con questo comunicato la Juve ha reso note le condizioni del trentenne centrocampista

A seguito dell’infortunio occorso nella gara di ieri sera, il giocatore è stato sottoposto nel pomeriggio di oggi a indagini strumentali presso il J Medical. Con le riserve legate alla precocità degli accertamenti effettuati, le indagini risultano indicative di una lesione di grado lieve-medio ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato le terapie idonee e saranno comunque necessari ulteriori accertamenti per puntualizzare meglio l’entità della lesione.

Asamoah, Marchisio e Sturaro in lizza per il posto di Matuidi

L’assenza di Matuidi è pesantissima. Perché con il francese, Khedira e Pjanic la Juve ha subito un solo gol nelle ultime quindici partite. Adesso bisogna vedere come verrà sostituito Matuidi. In ballottaggio per il suo posto ci sono Asamoah, Marchisio e Sturaro, ma Allegri potrebbe ancora sorprendere e puntare sul 4-2-3-1.

Come giocherà la Juve senza Matuidi

Con il Tottenham potrebbe tornare a disposizione Dybala, ma pare improbabile la sua presenza dal primo minuto. A centrocampo in tre si giocano una maglia. Marchisio per esperienza e bravura sarebbe il favorito, ma quest’anno ha giocato molto poco, appena 351 minuti in campionato. Di sicuro una delle tre partite del trittico che affronterà la Juventus tra il 9 e il 18 febbraio il ‘Principino’ la giocherà. Ma contro il Tottenham forse toccherà a uno tra Sturaro e Asamoah, mancino come Matuidi, che potrebbe affiancare Khedira, autore di tre gol nelle ultime due partite, e Pjanic. Poche chance invece per Bentancur.

Ipotesi 4-2-3-1 per Allegri

Allegri ha abituato tutti a grandi sorprese e non è da escludere il ritorno al 4-2-3-1. L’infortunio di Cuadrado, fuori per due mesi, non sembra aiutare il tecnico juventino, che però ha tanti giocatori a disposizione, e contando sul recupero di Dybala avrebbe comunque cinque giocatori offensivi a disposizione. Bernardeschi, Douglas Costa e Mandzukic potrebbero giocare alle spalle di Higuain.