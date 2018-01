"Ultimo ultimo dell'anno in due". Nel post pubblicato su Instagram Matilde Rossi, 24enne indossatrice originaria di Cagliari, appare sorridente accanto al marito, Łukasz Skorupski, 26enne portiere polacco della Roma. Lei sorride, appoggia la propria guancia a quella del marito, lo cinge con il braccio destro mentre ha la mano sinistra poggiata sul ventre. Lui, felice, scatta il selfie che immortala quel bellissimo momento della coppia che tra qualche mese accoglierà il bimbo che la donna porta in grembo da 19 settimane. Papà Łukasz, un gigante di quasi 190 cm, lo terrà tra le proprie mani e sarà l'intervento più bello della sua vita.

A post shared by Matilde Rossi🐾💕👰🏻 (@_matilde_rossi_) on Jan 3, 2018 at 4:30am PST

Niente più foto sbarazzine né immagini ironiche. Ricordate quella in cui il calciatore metteva una mano sul seno a mo' di parata? Dimenticatele, le ultime risalgono a giugno scorso quando gli sposi pronunciarono il fatidico sì in una calda giornata d'estate dinanzi a una torta decorata in maniera speciale. Adesso sul profilo di Matilde Rossi (star della Rete che annovera 320 mila followers) gli scatti sono tutti dedicati alla gravidanza e ai momento più teneri e romantici che divide col proprio consorte

A post shared by Matilde Rossi🐾💕👰🏻 (@_matilde_rossi_) on Jun 18, 2017 at 9:56am PDT

Da Roma a Genova, sponda rossoblù. Potrebbe essere in Liguria la prossima avventura di Skorupski che a 26 anni, dopo aver militato in Serie A a Empoli, ha voglia di mettersi in gioco in una piazza che gli offra la possibilità di essere in campo con maggiore continuità (attualmente vice Alisson). Genova – complice il probabile trasferimento di Perin a Napoli – potrebbe essere la prossima città nella quale trasferirsi: dall'ombra del Cupolone alla Lanterna alla ricerca di nuovo stimoli, il portiere polacco quest’anno è stato impiegato soltanto per 90′ contro il Torino in Coppa Italia, gara tra l’altro persa dai giallorossi. Possibile quindi che in estate Skorupski chieda di essere lasciato partire, magari con direzione Genova.