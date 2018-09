A volte ritornano. C'era un periodo in cui si parlava di Hachim Mastour come "il nuovo El Shaarawy" e talento scuola Milan che doveva diventare un crack ma, nonostante la giovane età e le poche occasioni avute, questo ragazzo italiano è stato già dato per "bollito" e ora può ripartire dalla Grecia. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'ex promessa del club rossonero oggi discuterà i dettagli prima di firmare per il PAS Lamia, società calcistica greca con sede nella città di Lamia. La squadra milita nella massima divisione (SuperLeague) e sarebbe intenzionata a prendere il calciatore, che aveva stregato il mondo Milan con la sua tecnica e i suoi freestyle col pallone, nato a Reggio Emilia su esplicita richiesta del tecnico Babis Tennes, che crede ancora di poter rilanciare il classe 1998. Oggi incontro decisivo per discutere i termini del contratto.

Mastour è giovanissimo era ritenuto un prodigio del calcio mondiale ma al Milan e nel calcio italiano non è mai riuscito a esplodere anche per evidenti limiti caratteriali.Il suo contratto con i rossoneri è scaduto lo scorso 30 giugno e Hachim Mastour, in questo momento, è a tutti gli effetti un giocatore svincolato. Una occasione per ripartire e per tornare protagonista. Se dovesse andare a buon fine la trattativa Mastour troverebbe un altro giovane appena sbarcato in Grecia: si tratta di Federico Macheda che ha firmato per il Panathinaikos.

Gattuso: Se lo conosci, non è così male

Proprio sul calciatore classe 1998 solo qualche mese fa Gennaio Gattuso si era espresso in questo modo e aveva fatto capire come avesse speso male il suo tempo Mastour ma la sua giovane età potrebbe ancora fargli prendere qualche treno perduto in precedenza: