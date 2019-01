In una splendida intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com Massimo Moratti ha parlato della sua lunga esperienza da proprietario dell’Inter. Anni difficili all’inizio, ma poi ricchissimi di successi. Moratti ha raccontato del suo rapporto con il brasiliano Ronaldo e con Ibra e quello con il pupillo Recoba e anche detto che se fosse stato ancora al ponte di comando avrebbe risposto alla Juventus provando a prendere Leo Messi.

Ronaldo, Ibra e Recoba

Si è sempre detto che Moratti fosse un secondo padre per i calciatori dell’Inter, Moratti a distanza di anni ha spiegato qual era il suo rapporto con i giocatori nerazzurri: “In realtà non frequentavo molto i calciatori, ma ce n’erano alcuni a cui ero legato da scissero affetto, anche se non erano i più forti, come Recoba: ‘il sinistro più bello che abbia mai visto’.”. Tra i più grandi invece senza dubbio Ibrahimovic: “Sembrava una cantante lirica, faceva finta di disprezzare gli altri ma era un trascinatore”, e il ‘Fenomeno’ Ronaldo: “Il suo acquistò mi presentò al calcio, lo facemmo a sorpresa. Con Ronaldo ci siamo voluti bene, io temevo che s’infortunasse, con Simoni visse anni splendidi”, e Milito: “Come posso non volergli bene? Mi ha fatto vincere”.

Gli allenatori di Moratti e il sogno Ancelotti

Ha cambiato tanti allenatori Moratti, con alcuni ha avuto un rapporto eccezionale, con altri invece non ha trovato il giusto feeling, in quest’intervista ha svelato alcuni retroscena:

Ho cercato sempre di alternare un allenatore giovane a uno anziano. Simoni è una persona splendida. Super non ebbe un buon rapporto con Ronaldo, ma con gi altri sì. Mourinho mi impressionò più in conferenza stampa che in partita: sentì le sue parole prima di un Porto-La Coruna, semifinale di Champions, pensai che non poteva non arrivare all’Inter. Un allenatore che avrei voluto? Ancelotti, concerto e mai fanatico, con me sempre gentile.

Il mercato dell’Inter fatto in spiaggia

Dopo aver parlato di gioie e dolori sportivi – la vittoria in Coppa Uefa del 1998, i due campionati persi sul filo, in particolare quello del famoso 5 maggio, fino ai trionfi di Mancini e Mourinho – Moratti ha parlato con rammarico di Pirlo: “Pensavo di riprenderlo quando capì che non avrebbe rinnovato con il Milan, ma ci ho pensato troppo e mi è sfuggito” e ha svelato che un paio di grandi colpi di mercato sono nati in spiaggia:

Con Figo trovai l’accordo in un bar sul mare. Scrissi la cifra in uno di quei fogli che si mettono sotto i pasticcini e gli disse di andare da Ghelfi, il mio uomo di fiducia per firmare. Snejider me lo consigliò il gestore di un bar, tifosissimo dell’Inter, pensava fosse il tassello mancante per rendere quella Inter imbattibile.

Messi all’Inter la risposta all’acquisto di CR7 della Juve

L’acquisto di Cristiano Ronaldo è stato il grande colpo del 2018, alla Juventus, rivale storica dell’Inter, Moratti fosse stato presidente avrebbe risposto cercando di prendere Messi: