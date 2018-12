La Juventus è l’unica squadra imbattuta della Serie A, non perde in campionato dallo scorso aprile e ha vinto sedici partite su diciotto, due pareggi (contro Genoa e Atalanta). Il girone d’andata i bianconeri lo chiuderanno giocando in casa contro la Sampdoria. I Campioni d’Italia sono ampiamente favoriti anche se i blucerchiati attraversano un buonissimo momento di forma. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha fatto una promessa che realizzerà in caso di colpaccio dei ragazzi di Giampaolo.

Ferrero alla Nainggolan

Intervistato da Rai Radio 1 Sport il presidente del club blucerchiato ha parlato a modo suo della partita con la Juventus e ha fatto una promessa. Ferrero ha detto che cambierà look se la sua squadra riuscirà a vincere in casa dei Campioni d’Italia, dovesse accadere questo imiterà Radja Nainggolan, che ha una capigliatura molto particolare: “Ho i capelli lunghi, li ho sempre portati così, ma se vinciamo con la Juventus me li taglio tutto, me li faccio come Nainggolan”.

Juventus-Sampdoria

Cristiano Ronaldo tornerà a giocare dal primo minuto e sfiderà Fabio Quagliarella, che contro il Chievo ha segnato nell’ottava partita consecutiva e ha raggiunto nella classifica all time dei bomber blucerchiati Vincenzo Montella. Su Quagliarella punta tantissimo il presidente Ferrero che si dice fiducioso:

Quagliarella è un grande giocatore, è un highlander. Abbiamo una partita importante e cercheremo di fare la nostra gara, ce la giocheremo, noi non abbiamo paura di nessuno. Il mercato? Non vendo nessuno, se c’è da fare qualche innesto sarò il primo a farlo per dare continuità alla squadra.

Sampdoria in zona Champions

Non ha avuto equilibrio in questa stagione la Sampdoria che dopo aver perso la prima partita di campionato, ha infilato una serie di risultati utili e si è portata ai margini dell’alta classifica, poi ha perso e in modo netto più di una partita, ma nell’ultimo mese, trascinata da un grande Quagliarella, ha cambiato marcia e ora occupa la quinta posizione e sogna la Champions.