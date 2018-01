Mascherano e il Barcellona si sono stretti la mano e si sono salutati per sempre dopo otto stagioni vissute ricche di successi e trionfi. L'argentino ha deciso di chiudere la stagione in Cina, laddove giocherà titolare nella speranza di strappare un posto nella nazionale impegnata in estate nei Mondiali in Russia2018. Nel giorno dell'addio, la voglia del centrale è come quella dei primi anni.

8 anni di successi.

Dopo 8 anni e tantissimi trofei in bacheca con la maglia blaugrana, Javier Mascherano ha salutato oggi il Barcellona e i suoi tifosiperché ha scelto di trasferirsi in Cina, giocando con i cinesi dell'Hebei, ultima opportunità per non perdere i Mondiali in Russia. Un addio emozionato e commosso alle lacrime, con ‘El Jefecito' che si e' detto "privilegiato per l'affetto ricevuto in questi anni a Barcellona. Sono io il fortunato. Adesso il sogno e' finito ma e' durato molto piu' a lungo di quanto pensassi".

L'addio ad un gruppo vincente.

Il Barcellona ha fatto di tutto per trattenerlo ma alla fine l'addio è arrivato. Ma per Mascherano è stato un passaggio senza rimpianti o critiche, ricevendo gli auguri di tutti i suoi ex compagni

"Lo spogliatoio è stato il nostro segreto in tutti questi anni. Quando sono arrivato qui ho pensato che avrei incontrando un gruppo difficile ma e' stato il contrario, perche' ho trovato un grande gruppo. Ho sempre detto che la cosa piu' difficile di essere al Barca sarebbe stato il giorno in cui me ne sarei andato. All'addio stavo pensando da un po' di tempo".

La poca considerazione di Valverde.

La motivazione principale è stato il poco feeling con Valverde con cui Mascherano aveva perso il posto in squadra e lo scarso minutaggio poteva costargli il posto al Mondiale in Russia.