Prendete carta e penna e segnatevi questo nome: Antonio Martorella da Pescara, classe 1970, professione calciatore. E recordman italiano per aver segnato in tutte le categorie che compongono il palcoscenico professionistico del nostro calcio. Dalla terza categoria alla Serie A. Nessuno è riuscito a tanto, mai. Eppure molti non sanno nemmeno chi sia.

Il primato è arrivato a cavallo di una carriera in calando, iniziata dalla Serie A e da un debutto con il botto ad una lenta e costante involuzione fino alle stagioni nelle serie inferiori. Ma per Martorella tutto ciò non è stato avvilente, anzi. E' riuscito a trasformare in qualcosa di positivo e unico una carriera che per altri sarebbe rimasta semplicemente una eterna occasione mancata.

Tutto inizia nel lontano 1989 quando all'esordio con la maglia del Pescara, scende in campo per la prima volta in Serie B contro il Brescia e segna la sua prima rete. Un'entusiasmante debutto indimenticabile che poi avrà alcuni altri acuti in massima serie dopo che il Pescara riesce a raggiungere la promozione.

Martorella è sempre nelle file della squadra allenata da Galeone e il suo apice lo raggiunge nella stagione 1992-93 sempre con i colori bianco e azzurri degli abruzzesi, quando trova la via del gol nel clamoroso 5-1 rifilato alla Juventus fresca campione di Coppa Uefa. E' lui, infatti a segnare la rete del 4-1, in un match che vide anche l'exploit di Max Allegri autore di una doppietta. Nell'occasione, Martorella beffa Antonio Conte, su assist di Dunga e infila l'incolpevole Peruzzi.

in foto: La carriera (e i gol) di Martorella, dal Pescara alla Torre Alex Cepagatti

Successivamente Martorella resterà a giocare nelle categorie inferiori. In serie C con la maglia della Spal (con cui segna 10 reti) e poi del Pisa, poi nel Rimini in C2 (trovando la via del gol) prima di ripetersi a segno anche con il Moncalieri in Serie D. Prima di scendere in Eccellenza dove trova la via del gol col Sulmona prima del ritiro.

Ma a 38 anni, Martorella torna in campo. A risvegliare la fame del lupo è la neonata Pescara Nord che si iscrive in Terza categoria. Detto, fatto rimette gli scarpini ai piedi e si dedica alla causa del club della sua città d'origine. Grazie ai suoi gol, il Pescara sale in Seconda e vince anche dopo approdando in Promozione. Ultima tappa che manca. E che Martorella a 42 anni riesce a colmare all'ultima occasione nell'ultima partita di stagione con il Torre Alex Cepagatti quando riesce a segnare la rete della storia.