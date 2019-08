Il Napoli si gioca la quinta amichevole stagionale e la squadra di Carlo Ancelotti tiene alta l'asticella delle avversarie estive. L'obiettivo è mantenere la concentrazione al massimo e obbligare i giocatori a trovare immediatamente sia la forma fisica che mentale adeguata per presentarsi a fine agosto al meglio della condizione perché il campionato 2019/2020 inizierà col botto: trasferta di Firenze e poi subito Juventus.

Vietato distrarsi o trovare scusanti, questo Napoli ha l'obbligo di fare sul serio e sfidare a viso scoperto i bianconeri senza eventuali scusanti. Ed è per questo che la prossima amichevole internazionale, in programma contro il Marsiglia in terra francese assume una rilevanza ancor più chiara visto l'avvicinarsi dell'inizio della nuova stagione calcistica.

Dopo il Marsiglia, il Barcellona

Non sarà l'ultima amichevole del Napoli in programma verso l'avvicinamento della prima di campionato. Dopo il match contro il Marsiglia in Francia, i partenopei faranno un ulteriore viaggio: si volerà verso gli Stati Uniti dove li attenderà il Barcellona di Messi, Suarez e Griezmann. In terra americana ci sarà una doppia sfida amichevole, il 7 e il 10 agosto.

Marsiglia-Napoli: quando e dove si giocherà l'amichevole

Lo scenario della sfida tra gli azzurri e i francesi sarà lo Stadio di Marsiglia, il Velodrome che ospiterà il Napoli con inizio alle 21 del prossimo 4 agosto, domenica. L'impianto francese sarà ovviamente un'ideale ulteriore avversario con cui confrontarsi visto lo storico caloroso tifo che accompagna da sempre le sfide interne dell'Olympique.

Marsiglia-Napoli: come vedere la diretta dell'amichevole

L'amichevole del Napoli sarà trasmessa integralmente e in diretta dalla piattaforma satellitare Sky che seguirà tutto l'evolversi del match e le interviste dell'immediato post partita. Una esclusiva della rete di Murdock che metterà l'incontro in pay per view sul canale dedicato "Sky Sport Serie A" al costo di 10 euro. Non sarà dunque possibile vedere Marsiglia-Napoli sul web nemmeno con l'applicazione online di SkyGo.