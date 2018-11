Che tra Kevin Strootman e Rudi Garcia ci fosse un rapporto speciale era noto a tutti. L’allenatore francese lo ha avuto alla Roma, con lui ha vissuto i suoi anni migliori ma anche le delusioni più grandi della carriera, perché due gravi infortuni al ginocchio gli hanno impedito di giocare quasi totalmente per due stagioni. Sul finire dello scorso mercato estivo l’olandese ha firmato per il Marsiglia, fortissimamente richiesto dal tecnico francese. L’avvio è stato eccezionale, poi qualcosa si è rotto, Strootman non ha brillato più e il Marsiglia ha perso tante posizioni in campionato, ed è pure con un piede e mezzo fuori dall’Europa League.

Quali sono i senatori che non sopportano Strootman

Rudi Garcia ha appena prolungato il suo contratto, il Marsiglia gli ha dato fiducia nonostante il brutto avvio di stagione che, secondo quanto riporta ‘L’Equipe’, sarebbe dovuto anche a grossi problemi tra il tecnico e lo spogliatoio che compatto starebbe facendo la guerra a Kevin Strootman, il pupillo di Garcia. I senatori, e cioè Payet, reduce anche dall’esclusione per i Mondiali, il campione del mondo Thauvin e il brasiliano Luiz Gustavo, si sentirebbero messi in second’ordine.

Marsiglia lontano dal vertice in Ligue 1

E sul piatto dei delusi va messo anche l’ingaggio di Strootman, che ha firmato un contratto di 5 anni a 4,5 milioni netti a stagione, Thauvin ne guadagna 2,5 netti. Con lo spogliatoio spaccato notoriamente nessuna squadra riesce a girare. E Strootman che doveva essere l’uomo destinato a far fare il salto di qualità al Marsiglia invece si ritrova a essere l’elemento destabilizzante. Il Marsiglia ha ottenuto 19 punti in 12 partite, pochini, il Paris Saint Germain fa campionato a sé, ma anche Lille e Montpellier, che occupano il secondo e il terzo posto che valgono un posto in Champions, iniziano a essere già lontane.