Beppe Marotta va subito in gol, come Brozovic e Sensi contro il Lecce. L'amministratore delegato nerazzurro a pochi minuti dal fischio di inizio dell'esordio del'Inter in campionato ha voluto ribadire il proprio credo societario smentendo categoricamente le frasi di Wanda Nara che era scesa – metaforicamente – in campo per spalleggiare il proprio marito-assistito sottolineando che nell'Inter ci sarebbe stato chi ha chiesto a Maurito di restare.

Frasi che non sono piaciute a Marotta, soprattutto nei tempi – a ridosso dell'esordio ufficiale – e nei modi – dicendo e non dicendo. Ma l'ad nerazzurro non ha voluto lasciare altro spazio ai dubbi e alle speculazioni e ha calciato di collo pieno la palla offertagli dalla bionda show-girl.

Le dichiarazioni di Marotta

Abbiamo dettato una strategia precisa e l’abbiamo comunicata nel tempo giusto è la nostra strategia e andremo fino alla fine e nessuno dell’Inter può stravolgere una linea comune e decisa da tutti

Marotta non ha usato mezzi termini: Mauro Icardi è fuori dal progetto tecnico, tutti lo sanno soprattutto i diretti interessati malgrado si continui a vociferare che vi siano spiragli di intesa prossima, allontanando voci di mercato e aprendo ad un ritorno di fiamma: "Che cosa ho provato di fronte alle nuove frasi diffuse in queste ore sul giocatore? Un pizzico di fastidio per il tempo e i modi. Smentisco che qualsiasi dirigente dell’Inter e il presidente Zhang abbiano invitato Icardi a rimanere".

Dove andrà Icardi: Juve e Napoli

Icardi, dunque, resta un problema. Contro il Lecce non è stato convocato e probabilmente non lo sarà fino alla fine del mercato e – se dovesse restare – anche oltre. Sul fondo c'è la possibilità di una causa legale per ‘mobbing' ma i tempi e le soluzioni ci sono per evitare contenziosi in tribunale. Intanto, mentre Wanda Nara anche in diretta tv ha smentito qualsiasi idea di trasferimento, Juventus e Napoli sono sempre pronte a chiudere la trattativa, in attesa di un cenno dell'Inter e del giocatore.