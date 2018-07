Il calciatore marocchino Amine Harit è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico a Marrakech in cui ha preso la vita un pedone. Questo è quanto riportato dalla Federazione calcistica marocchina (FRMF) e dal quotidiano francese L'Équipe. Il caso è adesso nelle mani della polizia e della giustizia marocchina che stanno ancora indagando sulle cause esatte dell'incidente: Amine Harit è giocatore dello Schalke 04 e si è visto ritirare il passaporto perché dovrà presentarsi a processo lunedì prossimo. Il giocatore era impegnato con la nazionale marocchina ai Mondiali di Russia 2018 e ha fatto ritorno a casa dopo l'eliminazione ma è rimato coinvolto in questo incidente stradale in cui ha perso la vita una persona.

Questo calciatore di 21 anni è uno degli uomini con maggior potenziale in Marocco ed è stato uno degli elementi più positivi e sorprendenti dell'ultima Bundesliga. Il club tedesco ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui fa chiarezza sull'accaduto:

Lo Schalke ha appreso di un incidente mortale avvenuto a Marrakech sabato notte e che vede coinvolto il centrocampista Amine Harit, ancora sotto shock. Il calciatore era alla guida della macchina e non ha avuto modo di impedire l'incidente. Ora Amine è con la sua famiglia in Marocco ed aiutato da uno psicologo.

Marocco, da sorpresa a prima eliminata del Mondiale

Era annoverata tra le possibili sorprese ma, alla fine, il Marocco è stata tra le prime squadra ad essere eliminata dal Mondiale in virtù delle due sconfitte contro Iran e Portogallo che hanno compromesso il cammino verso un possibile passaggio del turno. La squadra africana ha provato ad essere una seria contendente per il secondo posto del girone con il Portogallo ma alla fine è stata la squadra campione d'Europa a spuntarla.

Al suo ritorno dopo 20 anni alla Coppa del Mondo il Marocco non è riuscito a superare la fase a gironi, risultato che ha raggiunto solo in una delle sue cinque partecipazioni ai Mondiali: al torneo organizzato dal Messico nel 1986. Nonostante calciatori di spessore europeo come Mehdi Benatia, Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi, Younès Belhanda e Amine Harit non è riuscito a bissare questo traguardo ed è stata la prima squadra del continente africano a dover fare le valigie per tornare a casa.