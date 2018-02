Falsificazione, utilizzo di documenti contraffatti e favoreggiamento: sono i capi d'accusa per cui il Tribunale Penale di Dubai ha condannato a cinque anni di carcere un 42enne di Dubai. Il motivo? Ha cercato di acquistare il club inglese Portsmouth ovviamente non riuscendoci. Ma soprattutto truffando la propria consorte e prosciugandole il conto in banca per una cifra quasi di 6 milioni di euro.

Il tutto è datato 2009 ma la sentenza è arrivata solamente ora con la condanna del marito ‘truffaldino'. Tutto era iniziato quando la moglie 39enne aveva aperto un conto deposito in banca a Dubai. Lo stesso anno in cui il Portsmouth aveva iniziato la lunga e travagliata discesa dalla Premier League alle serie minori, con passaggi infiniti di proprietà, debiti su debiti, penalizzazioni e retrocessioni fino alla League Two. Per una squadra che, appena nel 2008, aveva conquistato la seconda FA Cup della sua storia.

Per opera della gestione fraudolenta del marito, la donna si era ritrovata a firmare documenti e carte senza che nulla riuscisse a rimpinguare il conto in banca, anzi: i soldi erano stati trasferiti. La donna, infatti, per capire cosa stesse accadendo si recò direttamente alla polizia di Al Rashidiyah dovele risposero che il marito stava gestendo il suo conto deposito, dopo che era stata lei a darle un'autorizzazione ufficiale. E che l'uomo aveva trasferito il denaro a uno studio legale nel Regno Unito.

Il motivo? Provare l'acquisizione del Portsmouth investendo i 5.6 milioni di euro per cercare la scalata al club dell'Hampshire. Che poi, nel 2013 venne acquisito dai propri tifosi (tramite il Pompey Supporters Trust) che hanno traghettato la società alla promozione in League One. Da questo agosto, il nuovo patron è Michael Eisner, ex amministratore delegato della Walt Disney Company. Ma torniamo a nove anni fa.