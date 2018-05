A maggio scorso disse sì alla proposta di matrimonio, pochi giorni fa Ann-Kathrin Brömmel Vida ha pronunciato il fatidico ‘sì, lo voglio' sposando Mario Götze. Lei, 28 anni, modella tedesca e tra le ‘wags' più affascinanti. Lui, 25 anni calciatore del Borussia Dortmund e della Germania, ha visto la propria carriera frenata dagli infortuni e dai disturbi metabolici dopo la gloria per il gol segnato nella finale di Coppa del Mondo contro l'Argentina. Una celebrazione riservata a pochi intimi, blindata e celebrata nell'ufficio civile di Dusseldorf: così hanno scelto di convolare a nozze, lontano dai riflettori del gossip e rinviando la cerimonia e i festeggiamenti a dopo l'esperienza di Russia 2018. C'è il dovere che chiama adesso e per il calciatore non sono ammesse distrazioni: la rassegna iridata può rappresentare una svolta dopo tanto patire.

Niente fiori d'arancio, né lancio del tradizionale bouquet… per quello ci sarà tempo ma, per quanto la coppia abbia fatto il possibile per evitare di finire sotto i riflettori, il rito officiato il 9 maggio scorso è stato oggetto del tam tam dei giornali tedeschi. A cominciare dalla Bild che ha anche raccontato un fastidioso inconveniente accaduto proprio mentre Mario e la dolce metà Ann-Kathrin scambiavano la reciproca promessa d'amore.

Fratello e padre della sposa inseguono il fotografo

Un fotografo 51enne che si trovava nell'ufficio per immortalare il matrimonio di altre persone non s'è lasciato sfuggire l'occasione di ‘rubare' uno scatto anche al calciatore e alla modella. Un episodio che ha creato un po' di trambusto e agitazione: il fratello e il padre della sposa prima hanno intimato il reporter di non fare più foto poi lo hanno inseguito per sottrargli la card con le immagini per evitare che fossero pubblicate. "Se non fossimo qui in pubblico ti darei una bella lezione", avrebbe detto il padre della sposa in un momento di rabbia prima di chiamare la polizia per denunciare l'accaduto. Al fotografo è stato permesso di tenere l'immagine e la propria apparecchiatura ma è stata data diffida da parte di un avvocato a vendere o pubblicare quello scatto.