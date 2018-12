La provocazione di Cristiano Ronaldo a Ichazo ha fatto il paio con le polemiche per il calcio di rigore non concesso al Toro e l'indecisione degli arbitri (quello in campo e quello al Var) su episodi molto discutibili in area bianconera. Al chiacchiericcio social delle tifoserie s'è unita anche la voce di Mario Balotelli che ha commentato con ironia il gesto compiuto da CR7 nei confronti del portiere granata, bravo a intuire la traiettoria del tiro ma non abbastanza fortunato da intercettarlo. Cosa è successo dopo? Realizzata la rete, il portoghese s'è diretto verso l'avversario e l'ha affrontato ‘petto a petto' accennando a una spallata. Non un atteggiamento violento ma sicuramente fuori luogo che l'ex attaccante della Nazionale, del Milan e dell'Inter ha sottolineato così in una story su Instagram: "Se l'avessi fatto io ciaaaaoooo!".

Per la serie: io sarei stato massacrato dai media, a lui perdonano ogni cosa. E quel ‘perché sempre a me' che recava scritto sulla t-shirt mostrata dopo una rete segnata ai tempi del Manchester City fa di nuovo capolino alimentando il tam tam degli utenti divisi tra chi elogia le parole di Mario Balotelli e chi gli vomita addosso ogni cosa, dagli sfotto' agli insulti perché ha osato criticare Cristiano Ronaldo.

Così nella tarda serata di domenica, mentre il popolo di appassionati si arrovella ancora una volta intorno alla moviola e alle decisioni degli arbitri in Roma-Genoa, Balotelli chiarisce meglio il concetto espresso il giorno prima. Lo fa pubblicando una foto su Instagram nella quale ci sono lui, ai tempi dell'Inter, e Cristiano Ronaldo, ai tempi del Manchester United. La location è Old Trafford, l'occasione è una gara di Champions. In quell'immagine l'ex nerazzurro è in piedi e guarda dall'alto verso il basso CR7 che di lì a qualche anno sarebbe diventato un dio del Pallone. Era il 2009, in quella gara tra i due in campo ci furono scintille. "Good night – scrive super Mario -. Sfogatevi pure nei commenti tanto ormai sono abituato. Comunque massimo rispetto per lui anche se ho commentato un suo gesto poco sportivo".