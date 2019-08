Mario Balotelli è un calciatore del Brescia. Il presidente, Cellino, ha messo la propria firma in calce al contratto nella serata di venerdì, un po' prima della mezzanotte perché il 17 non è numero propizio per far nascere certi affari. Ed è la stessa ragione – scaramanzia pura – che ha spinto il massimo dirigente a posticipare ancora di 24 ore l'annuncio ufficiale dell'ingaggio dell'attaccante. Tutto rimandato a domenica 18 con la nota del club lombardo che segnerà il nuovo inizio del calciatore in Serie A.

Il contratto di Balotelli vincolato alla salvezza del Brescia

L'ultima volta era stato protagonista tra le fila del Milan durante una stagione [2014-2015] senza infamia e senza lode, con appena 6 presenze e 1 gol all'attivo. Liverpool, Nizza e Marsiglia i club che lo hanno visto far da spola tra la Premier e la Ligue 1 prima del rientro nella città a lui più cara da svincolato e con un contratto che equivale a una promessa d'impegno: ingaggio di un anno che farà scattare l'opzione per i successivi due anni [3 nel complesso] in caso di salvezza delle ‘rondinelle'. La permanenza in categoria porterà ulteriori benefici al calciatore che potrà ricevere anche un bonus cospicuo quale premio di rendimento.

Quanto guadagnerà di stipendio, incentivo perché i lombardi restino in A

Tradotto in cifre, quanto guadagnerà di stipendio Balotelli? Percepirà un ingaggio di 3 milioni lordi [1.5 al netto] per il primo anno, più altri 3 (sempre al lordo) gli verranno corrisposti in caso di salvezza. Con il Brescia che resta in A la società manterrà gli accordi sanciti e concederà all'ex milanista altri 2 anni di contratto con stipendio superiore alla prima stagione: si tratta di 6 milioni lordi all'anno [4.5 netti]. Diversamente, in caso di retrocessione, al calciatore verrebbe lasciata la possibilità di svincolarsi e trovarsi altra sistemazione ma la speranza di tutti – a cominciare da Super Mario – è che le sue reti aiutino la squadra di Corini a raggiungere il traguardo salvezza in anticipo. E con l'Europeo 2020 all'orizzonte può essere davvero anche l'ultima occasione per rimettere piede in Nazionale.