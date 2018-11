Calcisticamente parlando l’azzurro è il colore di Marek Hamsik, una bandiera del Napoli con cui sta disputando la dodicesima stagione consecutiva. Ma il trentunenne giocatore slovacco ama senz’altro anche il rosso. Perché è quello il colore che ha scelto per la fiammante Ferrari che il capitano dei partenopei si è appena regalato. Un gioiellino bellissimo e molto costoso.

Hamsik si è regalato la Ferrari 488 Pista

Su Instagram Marek Hamsik ha postato un paio di foto della sua nuova vettura, prima i suoi followers hanno potuto vederla con un telo sopra, poi la suspense è finita e in un’altra immagine il capitano del Napoli, letteralmente, è apparso con le chiavi in mano. La casa di Maranello ha presentato la sua ultima creazione al Salone di Ginevra pochi mesi fa. La Ferrari 488 Pista può toccare i 340 chilometri orari, arriva in 2,85 secondi da 0 a 100 chilometri e costa 230mila euro. Una vettura bellissima non c’è che dire, Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, sul social dedicato alle foto ha preso in giro il vecchio amico scrivendo: “Non è male per fare 500 metri al giorno, casa, campo, campo, casa”.

in foto: La ’Rossa’ di Hamsik.

I record di Hamsik, ancora senza gol

Marek Hamsik è davvero una leggenda per il Napoli, recentemente ha conquistato il record di presenze, strappato a Bruscolotti, che lo ha mantenuto per oltre trent’anni. Ha superato quota 511 Hamsik, che sul finire del 2017 si era preso anche il record di gol appartenuto a Diego Armando Maradona. In questa stagione il suo rendimento è cresciuto, anche Hamsik ha beneficiato del cambio di modulo di Ancelotti, e soprattutto in Champions ha sfoderato delle ottime prestazioni. Però il gol finora lo slovacco non lo ha mai trovato, adesso spera di realizzarlo in una delle prossime sfide, magari proprio in Champions League contro la Stella Rossa, in un match chiave per il cammino europeo del Napoli.