È iniziata la nuova avventura calcistica di Marek Hamsik. L'ex capitano del Napoli dopo più di 10 ore di volo è stato accolto con il benvenuto del Dalian Yifang Football Club, fatto rigorosamente in cinese "受欢迎的 Marek", e ha dato il via a questa sua nuova vita in Oriente. Il centrocampista slovacco è atterrato a Shanghai, ha incontrato la nuova dirigenza e, secondo quanto riportato da Sky, ha effettuato questo viaggio per prendere confidenza con quella che sarà la realtà per 3 stagioni accompagnato dall'agente Venglos e dagli amici più stretti. Lo scatto di Martin Petras, un membro dell'entourage dello slovacco, postato su Instagram mostra come l'ex capitano azzurro si è goduto insieme al suo entourage un pranzo asiatico per rompere il ghiaccio con il nuovo ambiente.

Il passaggio ‘fisico' al Dalian avverrà solo dopo la pausa con le Nazionali ma Hamsik sta provando a capire le dinamiche che ci sono in questa nuova realtà e ha voluto pranzare col team manager del club asiatico per iniziare ad ambientarsi poco alla volta. Il prossimo step sarà quello di conoscere allenatore, compagni, strutture e staff della sua nuova squadra per immergersi a 360 gradi nell'universo cinese. Ormai la nuova vita di Hamsik si chiama Chinese Super League.

Il saluto social di Allan a Hamsik: Sei un esempio

Tra i tanti messaggi di saluto giunti a Marek Hamsik arrivati in queste ore c'è anche quello del suo ormai ex compagno di squadra Allan, che, sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha così scritto: "Ciao Capitano. È stato un piacere giocare e lottare con te questi 4 anni. Sei sempre stato un esempio di capitano e compagno. Grazie di tutto e in bocca al lupo per la tua nuova avventura". Il centrocampista brasiliano ha interrotto il proprio silenzio sui social network intrapreso dopo le notizie di un suo possibile passaggio al Paris Saint-Germain a gennaio ma mai andato in porto.