Nella serata di martedì dei ladri hanno fatto irruzione in casa di Claudio Marchisio, l'ex calciatore della Juventus, era presente con la moglie e i figli. Quei malviventi hanno chiesto, con armi in pugno, al padrone di casa di aprire la cassaforte. La notizia si è diffusa nella mattinata di mercoledì. In tanti hanno voluto mandare un messaggio di sostegno all'ex centrocampista, che da poche settimane ha lasciato ufficialmente il calcio. Marchisio che sui social è molto attivo ha postato un messaggio in cui ha raccontato l'accaduto e ha ringraziato chi ha pensato a lui.

Il tweet di Marchisio dopo la rapina subita in casa

Ha scelto una foto tutt'altro che casuale Marchisio che ha postato un'immagine di tutta la famiglia, l'ex nazionale azzurro è sorridente, uno dei figli alza il pollice. Il peggio è passato, ma quello che hanno vissuto è ancora ben presente nella memoria. Il post ovviamente è di tenore diverso, perché quello che tutta la famiglia Marchisio ha subito è stato terribile:

Se entri nella casa di una persona per derubarla sei un delinquente. Se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo. Se da una storia simile tutto quello che riesci a ricavarne è una battuta idiota sei un poveretto. A tutti gli altri un sentito grazie per la vicinanza

Rapinatori in casa di Marchisio

Nella serata di martedì dei ladri sono entrati in casa Marchisio, ai Carabinieri il giocatore ha detto: "Sono entrati mentre guardavamo la televisione e ci hanno detto aprite la cassaforte". Non hanno aggredito l'ex juventino e la moglie, hanno preso ciò che volevano e sono andati via rapidamente con vestiti firmati, oggetti di valore, gioielli, effetti personali e denaro contante prima di darsi alla fuga. Ovviamente sono ricercati questi ladri e fondamentali potranno essere le telecamere di sicurezza poste nella zona dei ‘Cavalieri' dove vive Marchisio.