Marcello Lippi è di nuovo il commissario tecnico della Cina. L’allenatore viareggino ha firmato un contratto annuale, ma che verrà prolungato in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi. L’ex tecnico della Juventus aveva lasciato la nazionale cinese dopo la Coppa d’Asia, che si era chiusa con l’eliminazione ai quarti di finale, lo scorso gennaio.

Lippi è ufficialmente il c.t. della Cina

Ormai è di casa in Cina Marcello Lippi che, dopo aver guidato per tre stagioni, con grande profitto, il Guangzhou, con cui vinse la Champions League asiatica (divenne così il primo tecnico a fare il bis con quella europea), nell’inverno del 2016 divenne per la prima volta il c.t. della Cina, effettuò una grandissima rimonta nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2018, che però non bastò per andare in Russia. Dopo i quarti di finale della Coppa d’Asia Lippi aveva detto basta, ma adesso dopo pochissimi mesi ritorna a tutti gli effetti c.t., dopo aver fatto per qualche mese da advisor della nazionale cinese.

Il ritorno di Lippi sulla panchina della Cina

L’ex allenatore di Napoli, Juventus e Inter che con l’Italia vinse i Mondiali del 2006 prende il posto del suo delfino Fabio Cannavaro, che era stato sulla panchina della nazionale cinese nelle due amichevoli di marzo come traghettatore. Lippi ritornerà in sella nelle amichevoli di giugno contro Filippine e Tagikistan e cercherà di vincerà a fine anno la EAFF, una manifestazione dedicata solo alle nazionali dell’Estremo Oriente dell’Asia, due anni fa la Cina si classificò al terzo posto. Il ritorno di Lippi è stato caldeggiato dal presidente della Cina Xi Jimping, che incontrò il tecnico al Quirinale in occasione della sua visita in Italia. Questo il comunicato ufficiale: