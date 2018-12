Riprendersi tutto e con gli interessi. Cristiano Ronaldo ci proverà in questa stagione con la maglia della Juventus puntando a un obiettivo: il sesto Pallone d'Oro della carriera. Immaginate che a Torino i bianconeri riescano nell'impresa di conquistare la Champions League (vero obiettivo di questa stagione) e vi aggiungano scudetto e Coppa Italia. Immaginate che CR7, adesso a quota 10 gol in campionato, chiuda il torneo in vetta alla classifica marcatori. Immaginate – e non è poi così difficile che accada – che in Coppa si sblocca e riprende il ritmo delle ultime edizioni. Come fai a non consegnargli il Trofeo che quest'anno France Football ha assegnato a Luka Modric?

Al momento la legge dei numeri (come indicato dal sito della Uefa) è dalla parte della stella portoghese, nessuno come lui ha segnato tanto nell'anno solare 2018: con i suoi 32 gol in 29 partite messi a segno finora (22 con il Real Madrid e 10 con la Juventus) l'ex Real Madrid è attualmente il miglior marcatore marcatore tra i cinque migliori campionati campionati d'Europa secondo il Ranking Uefa. Chi c'è alle sue spalle? Il rivale di sempre, Lionel Messi con 28 centri in 31 match disputati mentre a chiudere il podio è Florian Thauvin dell'Olympique Marsiglia (24 gol in 30 partite). Chi è il primo degli italiani? Unico nella speciale classifica è l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, che con 22 gol segnati in 30 gare tallona Salah (22/29).

I migliori marcatori del 2018 tra i top 5 campionati d'Europa

1. Cristiano Ronaldo (Juventus): 32 gol in 29 partite

2. Lionel Messi (Barcellona): 28 gol in 31 partite

3. Florian Thauvin (Olympique Marsiglia): 24 gol in 30 partite

4. Luis Suárez (Barcellona): 24 gol in 32 partite

5. Cristhian Stuani (Girona): 23 gol in 30 partite

6. Mohamed Salah (Liverpool): 22 gol in 29 partite

7. Ciro Immobile (Lazio): 22 gol in 30 partite

8. Robert Lewandowski (Bayern): 21 gol in 25 partite

9. Iago Aspas (Celta Vigo): 21 gol in 32 partite

10. Mauro Icardi (Inter): 20 gol in 26 partite

11. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal): 20 gol in 28 partite

12. Harry Kane (Tottenham): 20 gol in 32 partite