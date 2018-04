Cristiano Ronaldo segna la doppietta in Champions, suggellandola con una rovesciata da manuale. Lionel Messi gli risponde alla sua maniera sul palcoscenico della Liga: tripletta in campionato al malcapitato Leganes e titolo in pugno, compreso lo scettro di bomber (il ‘Pichichi') nella classifica marcatori che negli ultimi 8 anni ha sempre visto la Pulce oppure CR7 primeggiare. L'unico attaccante che è riuscito a spezzare la diarchia è stato Luis Suarez, autore di ben 40 reti nel 2015/2016. Per adesso la situazione è nettamente appannaggio del ‘dieci' argentino: 29 centri (+7 sul portoghese), 4 trofei in bacheca rispetto ai 3 dell'eterno rivale, possibilità elevata di concedere il bis dopo le 37 marcature che lo hanno incoronato nella scorsa stagione.

Chi riuscirà a porre un argine alla preponderanza degli attaccanti di Barcellona e Real Madrid? Difficile ipotizzarlo considerato che al momento Antoine Griezmann (17 gol) non sembra in grado di ripercorrere le orme Diego Forlan (32 gol) con la maglia dell'Atletico. A completare il podio c'è Luis Saurez che ha lo stesso numero di reti della stella lusitana (22) mentre Iago Aspas (punta del Celta Vigo) è a quota 19. In classifica c'è spazio anche per un italiano: è Simone Zaza del Valencia che, dopo un avvio di stagione incoraggiante, è andato avanti a singhiozzo scollinando appena sopra i 10 centri (12 reti).

La classifica cannonieri della Liga 2017/2018

1. Lionel Messi, 29 gol – Barcellona

2. Cristiano Ronaldo, 22 gol – Real Madrid

3. Luis Suarez, 22 gol – Barcellona

4. Iago Aspas, 19 gol – Celta Vigo

5. Antoine Griezmann, 17 gol – Atletico Madrid

6. Christian Stuani, 17 gol – Girona

7. Maximiliano Gomez, 13 gol – Celta Vigo

8. Rodrigo, 13 gol – Valencia

9. Willian José, 13 gol – Real Sociedad

10. Angel, 12 gol – Getafe

11. Simone Zaza, 12 gol – Valencia

12. Gerard Moreno, 12 gol – Espanyol

13. Gareth Bale, 11 gol – Real Madrid

14. Portu, 11 gol – Girona

15. Santi Mina, 11 gol – Valencia